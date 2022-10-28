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Президент Вереса Надеин: Началась грязная игра против Павелко, типичная заказуха

Премьер-лига
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(4 голосов)

Президент Вереса считает, что идет попытка заменить главу УАФ

Президент Вереса Надеин: Началась грязная игра против Павелко, типичная заказуха

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказал мысль, что в последнее время началась заказная кампания против президента УАФ Андрея Павелко.

"Началась грязная игра. Все читают Телеграм-каналы. Видно, что это типичная классическая заказуха против Павелко. Реальная джинса.

Так поступали в 90-х – в начале 2000-х. Это попытка заменить главу УАФ, не предъявляя альтернативы", — сказал Надеин.

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В статье: Андрей Павелко Верес (Ровно) УАФ Иван Надеин
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
28.10.2022 в 22:28
Журналистам стали известны детали коррупционной схемы, в которой замешан действующий президент УАФ Андрей Павелко. Она связана с закупкой газонов для футбольных полей с использованием бюджетных средств по сильно завышенным ценам.Официальное следствие по этом делу ведется еще с 2017 года, и только теперь сотрудники правоохранительных органов готовы вручить подозрение Павелко. Правда, его нет сейчас в стране – он находится в командировке за границей, и пока задерживается. Подозрение будет ожидать его сразу после того, как функционер пересечет государственную границу нашей страны.По стандартным ценам искусственное покрытие 1 поля стоило 3 миллиона 700 000 гривен, но УАФ и Павелко платили по 6 миллионов 300 000 гривен. Общая сумма убытков бюджета из-за этой схемы составляет 1 миллиард 230 миллионов гривен. В деле замешана подставная компания «СпортИн», которая строила футбольные поля «под ключ». Через нее пропускались все бюджетные деньги, и попадали в руки чиновников.
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