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Президент Вереса Надеин: Началась грязная игра против Павелко, типичная заказуха
Президент Вереса считает, что идет попытка заменить главу УАФ
Фото: НК Верес
Президент "
"Началась грязная игра. Все читают Телеграм-каналы. Видно, что это типичная классическая заказуха против Павелко. Реальная джинса.
Так поступали в 90-х – в начале 2000-х. Это попытка заменить главу УАФ, не предъявляя альтернативы", — сказал Надеин.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
28.10.2022 в 22:28
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