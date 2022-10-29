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Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Днепр-1 - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" на неделе дал повод для радости. Команда с первой же попытки преодолела групповой этап европейского турнира, гарантировав себе минимум второе место. Но отдыхать времени нет – уже в воскресенье, 30-го октября 2022-го года, днепряне проведут очередной матч УПЛ. Цель – удержать свое лидерство в турнирной таблице.

Начало матча десятого тура – ​​30.10.2022 в 13:00 в Ужгороде. Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Также за ходом событий можно будет следить на YouTube-канале FootballHab.

Плейер с трансляцией появится на страницах нашего сайта в день игры.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2022 в 12:52
не чего от ЧО не ждём --мы уже привыкли к проиграшам--поставте уже Кевина
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