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Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" на неделе дал повод для радости. Команда с первой же попытки преодолела групповой этап европейского турнира, гарантировав себе минимум второе место. Но отдыхать времени нет – уже в воскресенье, 30-го октября 2022-го года, днепряне проведут очередной матч УПЛ. Цель – удержать свое лидерство в турнирной таблице.
Начало матча десятого тура – 30.10.2022 в 13:00 в Ужгороде. Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Также за ходом событий можно будет следить на YouTube-канале FootballHab.
Плейер с трансляцией появится на страницах нашего сайта в день игры.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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