Днепр-1 - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" на неделе дал повод для радости. Команда с первой же попытки преодолела групповой этап европейского турнира, гарантировав себе минимум второе место. Но отдыхать времени нет – уже в воскресенье, 30-го октября 2022-го года, днепряне проведут очередной матч УПЛ. Цель – удержать свое лидерство в турнирной таблице.

Начало матча десятого тура – ​​30.10.2022 в 13:00 в Ужгороде. Матч в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Также за ходом событий можно будет следить на YouTube-канале FootballHab.

Плейер с трансляцией появится на страницах нашего сайта в день игры.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>