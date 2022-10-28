Металлист 1925 - Заря 0:3. Смена тренера пока не помогает

Несмотря на наличие числа в названии, намекающего на год создания проекта, клуб "Металлист 1925" - очень молодой. История их существования началась в августе 2016-го, в элите же они играют лишь второй год и говорить о каких-то значимых противостояний против команд УПЛ они не могут. Но все же "Заря" для харьковчан - особый оппонент. Именно луганский клуб год назад стал тем, кто сильнее других унизил симпатичный коллектив Кривенцова. Харьковские 1:6 - тяжелый удар для "1925" и сегодня они получили право на реванш.

Правда изменилось с последней (читай единственной) очной встречи команд многое. У луганчан новый тренер, а также почти полное отсутствие легионеров в составе. Тяжелые времена все-таки, приходится рассчитывать либо на перспективных воспитанников "Динамо" (Булеца, Бражко, Русин), либо на некогда перспективных игроков "Шахтера" (Бутко, Кирюханцев, Данченко, Чурко). "Металлист 1925" с момента начала войны изменился меньше, однако неделю назад решил удивить многих. Клуб покинул Валерий Кривенцов, а на тренерском мостике была сделана ставка на тандем Эдмар - Голодюк. Весьма неожиданное решение, а потому заранее сказать, выстрелять они или провалятся, было сложно.

Сегодня команды начали неспешно. Минут десять у "Металлиста 1925" и "Зари" ушло на то, чтобы войти в игру и набрать хотя бы минимальную скорость. После игра завертелась быстрее. Луганчане куда грамотнее работали с мячом, вот только поначалу опаснее смотрелись их соперники. В одном из эпизодов Мацапура выбежал за пределы штрафной, решив в стиле Нойера подчистить за высокой линией обороны, но очень неуверенно сыграл головой. Бутко выручил, помешав Бичеку нанести удар в пустые. Дальше было еще опаснее. Капинус классно сыгрался с Дмитренко на левом фланге, ворвался в штрафную, прокинул между ног Данченко, а после решил ударить в дальний угол - здесь на высоте был Мацапура.

"Заря" поняла, что малой кровью взять три бала не получится, а потому к концу тайма включилась на полную. Здесь начались фирменный прессинг от футболистов ван Леувена, более уверенное владение, и опасные моменты. Причем практически все удалось реализовать. Вначале Булеца нашел на правом фланге Данченко, а тот сделал то, что умеет лучшее всего - выдал мощный навес в штрафную. Русин и Нагнойный были накрыты защитниками харьковчан, а вот забег Чурко в штрафную они проспали - опытный хавбек точно пробил головой. Спустя пять минут счет был удвоен. Снова Булеца (набирает таки форму чемпион мира) пяткой скинул на Кирюханцева, а тот нашел на краю штрафной Нагнойного. Форвард принял мяч первым касанием, а вторым пробил точно в девять - красота ведь. Плюс два для гостей перед свистком на перерыв, лучшего счета для "Зари" и не придумать.

Если первую часть сегодняшнего матча можно в целом назвать равной, то после перерыва на поле осталась одна команда. "Металлист 1925" пытался иногда огрызаться, даже отметился неплохим ударом издали от Ременюка. Но нынешняя "Заря", когда ведет в счете и видит дыры в обороне соперника, превращается в акулу, идущую на запах крови. Луганчане постоянно бежали в опасные атаки, и если бы не геройство Мозиля во время ударов Кирюханцева и Русина, мы могли стать свидетелями еще более разгромного поражения харьковчан, нежели год назад. Но полностью реализовать свое преимущество в голы гости не могли, хоть и отметились голом после углового. Чурко подал данный стандарт, Батагов выиграл верх и скинул на дальнюю, где в перекладину пробил Имереков (к слову, почти на каждом повторе можно было разглядеть минимальный офсайд у последнего). После началась борьба за мяч и выигранный подбор Имерековым - со второй попытки центрбек таки забил.

Харьковчане так и не проснулись до конца матча. Есть мнение, что два пропущенных гола перед перерывом сильно ударили по команде, а еще юные тренеры Голодюк и Эдмар не смогли привести в чувства своих подопечных. Отсюда и столь безликая вторая половина. Отсюда и полностью заслуженное крупное фиаско. Пока что смена тренера не сильно помогает харьковской команде. А вот "Зарю" можно поздравить. Команда продолжает играть весело и ярко, особенно, когда соперники дарят много пространства сзади. За командой ван Леувена интересно наблюдать, о чем, к примеру, говорит количество забитых голов - 20 в девяти турах. К тому же, три игры подряд "Заря" завершает без пропущенных, а потому возникает вопрос: "Мы получили серьезного претендента на медали?".

VBET-лига. 10-й тур

28 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Металлист 1925 - Заря 0:3

Голы: Вячеслав Чурко 39, Денис Нагнойний 45, Максим Имереков 58

Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус (Михаил Шершень 46), Ярослав Мартынюк (Вендел Рамос 73), Андрей Ременюк, Игорь Курило, Константин Бичек (Илья Зубков 78), Владислав Дмитренко (Артём Дудик 46), Дмитрий Кравченко (Бека Вачиберадзе 63), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый

Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Вячеслав Чурко (Николай Михайленко 76), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнев 63), Назарий Русин, Максим Имереков, Денис Нагнойний (Денис Антюх 63), Арсений Батагов, Игорь Кирюханцев, Олег Данченко

Предупреждения: Константин Бичек 10, Максим Жичиков 56 - Николай Михайленко 82