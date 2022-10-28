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Ван Леувен: Очень рад, что уже очередная игра подряд у нас "на ноль"

Премьер-лига
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Заря забила три гола Металлисту 1925, и при этом, не пропустила

Ван Леувен: Очень рад, что уже очередная игра подряд у нас "на ноль"

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен поделился впечатлениями от победной игры с "Металлистом 1925" в 10-м туре УПЛ (3:0).

- Мы с первых минут начали хорошо поединок, шансов было много, смогли реализовать 2 хороших момента. А уже во втором тайме менее агрессивно действовали и как-то отдали инициативу в руки соперника, но это не помешало нашей победе.

Могли больше забивать, но это ключевой момент на котором я заострил внимание игроков после окончания матча. Для того, чтобы показывать лучшие результаты работы, проведенной во время подготовки, нужно забивать еще.

- Какие у Вас сейчас поставленны цели на текущий сезон?

- У нас очень молодой состав команды, я уже неоднократно об этом говорил. Поэтому мы из недели в неделю работаем изо всех сил. Я очень рад, что уже очередная игра подряд у нас на 0, то есть мы не пропускаем, а только используем свои моменты и показываем свою игру соперникам.

- Кристиан давно выбыл. Когда можно ожидать его возвращения в основной состав?

- Мы также ждем скорейшего его возвращения. Все знают, что на Украине война. В связи с последними заостренными событиями он уехал, но еще раз повторюсь, все мы ждем, когда он сможет присоединиться к команде.

- Какая на ваш взгляд самая слабая позиция в команде. Какое звено нужно усилить?

- Все ребята хорошо работают. Прежде всего нужно работать над ошибками, а не над усилением. Я доверяю всем ребятам. У нас хорошая команда. Будем совершенствовать умение. Также я хочу, чтобы мы стабильно хорошо играли не один тайм, а все 90 минут. Хочу, чтобы мы реализовывали каждый созданный момент, забивали. Надо очень сильно и тяжело тренироваться, чтобы всегда был хороший результат.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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