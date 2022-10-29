Голодюк: Первый гол Зари нас надломил, а второй отправил в нокаут

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (0:3) в 10-м туре УПЛ.

– Эмоций не осталось, как и у пацанов в раздевалке. Очень трудная игра, до пропущенного гола выглядели очень неплохо, имели моменты. Первый гол нас немного надломил, а второй в раздевалку, можно сказать, отправил в нокаут. К футболистам притензий нет, поверьте они сделали макисимум что могли на данный момент. Мы принимаем это поражение и только через работу мы должны пройти этот этап, чтобы реабилитироваться в следующих играх.

- На десятой минуте Бычек получил желтую за симуляцию, но после того, как я посмотрел эпизод, выглядело, что симкляции не было?

– Мы проиграли, а как проиграли… Я не буду разбираться, я общался с Костей (Бычеком – прим.) он также подтвердил, что симуляции не было. Пусть это будет на совести других людей.

– Почему не играл Виталий Пономарь?

– Он получил повреждения на предматчевой тренировке, перед игрой во Львове. К сожалению, скорее всего мы потеряли его до зимней паузы.

– В чем причина провала команды сегодня?

– Это комплексный вопрос. У нас в коллективе нет никаких вопросов, поверьте, я со стороны вижу, в таком коллективе мечтал бы работать любой тренер. Бывает, может быть, не выдерживали темп соперника. Сейчас трудно что-то говорить, нужно сделать выводы и мне было заметно, что "Заря" выглядела более свежей и быстрой. Это уже разберемся.