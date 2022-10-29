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Голодюк: Первый гол Зари нас надломил, а второй отправил в нокаут
Харьковчане разгромно проиграли луганчанам
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
– Эмоций не осталось, как и у пацанов в раздевалке. Очень трудная игра, до пропущенного гола выглядели очень неплохо, имели моменты. Первый гол нас немного надломил, а второй в раздевалку, можно сказать, отправил в нокаут. К футболистам притензий нет, поверьте они сделали макисимум что могли на данный момент. Мы принимаем это поражение и только через работу мы должны пройти этот этап, чтобы реабилитироваться в следующих играх.
- На десятой минуте Бычек получил желтую за симуляцию, но после того, как я посмотрел эпизод, выглядело, что симкляции не было?
– Мы проиграли, а как проиграли… Я не буду разбираться, я общался с Костей (Бычеком – прим.) он также подтвердил, что симуляции не было. Пусть это будет на совести других людей.
– Почему не играл Виталий Пономарь?
– Он получил повреждения на предматчевой тренировке, перед игрой во Львове. К сожалению, скорее всего мы потеряли его до зимней паузы.
– В чем причина провала команды сегодня?
– Это комплексный вопрос. У нас в коллективе нет никаких вопросов, поверьте, я со стороны вижу, в таком коллективе мечтал бы работать любой тренер. Бывает, может быть, не выдерживали темп соперника. Сейчас трудно что-то говорить, нужно сделать выводы и мне было заметно, что "Заря" выглядела более свежей и быстрой. Это уже разберемся.
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