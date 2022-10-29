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Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3

Премьер-лига
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Алина Ерофеева посетила "Олимпийский"

Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Дуэт молодых тренеров – Эдмар Галовский и Олег Голодюк – продолжают привыкать к новому статусу в роли рулевых "Металлиста 1925". Пока специалисты провели две игры, в которых набрали всего один балл. В пятницу в стартовой игре 10 тура УПЛ харьковчане разгромно уступили "Заре". Для луганцев это третья победа с общим счетом 8:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила НСК "Олимпийский", где проходила встреча, и делится с вами своими эмоциями по игре через свой фоторепортаж.

Фотогалерея

Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 1Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 2Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 3Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 4Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 5Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 6Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 7Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 8Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 9Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 10Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 11Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 12Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 13Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 14Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 15Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 16Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 17Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 18Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 19Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 20Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 21Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 22Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 23Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 24Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 25Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 26Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 27Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 28Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 29Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 30Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 31Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 32Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 33Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 34Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 35Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 36Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 37Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 38Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 39Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 40Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 41Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 42Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 43Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 44Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 45Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 46Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 47Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 48Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 49Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 50Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 51Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 52Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 53Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 54Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 55Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 56Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 57Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 58Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 59Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 60Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 61Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 62Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 63Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 64Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 65Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 66Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 67Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 68Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 69Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 70Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 71Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 72Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 73Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 74Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 75Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 76Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 77Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 78Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 79Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3 - фото 80
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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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