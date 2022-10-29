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Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3
Алина Ерофеева посетила "Олимпийский"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дуэт молодых тренеров – Эдмар Галовский и Олег Голодюк – продолжают привыкать к новому статусу в роли рулевых "Металлиста 1925". Пока специалисты провели две игры, в которых набрали всего один балл. В пятницу в стартовой игре 10 тура УПЛ
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