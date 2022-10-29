Эдмар и Голодюк все еще без побед. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 – Заря 0:3

Дуэт молодых тренеров – Эдмар Галовский и Олег Голодюк – продолжают привыкать к новому статусу в роли рулевых "Металлиста 1925". Пока специалисты провели две игры, в которых набрали всего один балл. В пятницу в стартовой игре 10 тура УПЛ харьковчане разгромно уступили "Заре" . Для луганцев это третья победа с общим счетом 8:0. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила НСК "Олимпийский", где проходила встреча, и делится с вами своими эмоциями по игре через свой фоторепортаж.

Фотогалерея