Премьер-лига
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Феномен Мудрика. Вот почему главный талант Шахтера стоит 100 млн
В настоящее время вингер на карандаше у многих грандов
Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков Лиги чемпионов. Талант "Шахтера" прогрессирует с каждым матчем. А его стоимость растет с поразительной скоростью.
В этом видео автор YouTube-канала “Ящик” рассказал о секрете успеха Мудрика, его прогрессе и почему европейские гранды готовы платить за него безумные деньги.
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