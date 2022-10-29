Феномен Мудрика. Вот почему главный талант Шахтера стоит 100 млн

Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков Лиги чемпионов. Талант "Шахтера" прогрессирует с каждым матчем. А его стоимость растет с поразительной скоростью.

В этом видео автор YouTube-канала “Ящик” рассказал о секрете успеха Мудрика, его прогрессе и почему европейские гранды готовы платить за него безумные деньги.