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Ворскла – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Ворскла - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 29.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ворскла – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Это будет ситуативное дерби, ведь "Ворскла" свои домашние матчи в этом сезоне проводит на стадионе, принадлежащем "Минаю". Соответственно, "Минай" в этом туре номинально сыграет в гостях, но фактически – дома. Будет интересно посмотреть, кто и как адаптируется к условиям.

Начало матча 10-го тура - 29.10.2022 в 13:00. Прямая видеотрансляция состоится на телеканале Setanta Sports+. Также видео доступно на YouTube-канале. Плеер предлагаем вам в этой новости.

УПЛ. Десятый тур
29.10.2022. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Ворскла" 13:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports + / YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Минай
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