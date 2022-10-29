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Ворскла – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ворскла - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 29.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Это будет ситуативное дерби, ведь "Ворскла" свои домашние матчи в этом сезоне проводит на стадионе, принадлежащем "Минаю". Соответственно, "Минай" в этом туре номинально сыграет в гостях, но фактически – дома. Будет интересно посмотреть, кто и как адаптируется к условиям.
Начало матча 10-го тура - 29.10.2022 в 13:00. Прямая видеотрансляция состоится на телеканале Setanta Sports+. Также видео доступно на YouTube-канале. Плеер предлагаем вам в этой новости.
УПЛ. Десятый тур
29.10.2022. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Омельченко
"Ворскла" 13:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports + / YouTube-канал Setanta Sports УПЛ
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