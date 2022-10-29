Ворскла – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Это будет ситуативное дерби, ведь "Ворскла" свои домашние матчи в этом сезоне проводит на стадионе, принадлежащем "Минаю". Соответственно, "Минай" в этом туре номинально сыграет в гостях, но фактически – дома. Будет интересно посмотреть, кто и как адаптируется к условиям.

Начало матча 10-го тура - 29.10.2022 в 13:00. Прямая видеотрансляция состоится на телеканале Setanta Sports+. Также видео доступно на YouTube-канале. Плеер предлагаем вам в этой новости.

УПЛ. Десятый тур

29.10.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Омельченко

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