Динамо - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" все еще не преодолело оперативный кризис, который перешел в стадию затяжного. Коллектив Луческу неожиданно для многих скитается в середине таблицы УПЛ, а в Лиге Европы занял последнее место в группе за тур до финиша. Это все очень плачевно, но самое плохое, что пока не видно, за счет чего опытный наставник может кризис преодолеть.

У "Кривбасса" тоже все не очень радужно, правда команда понемногу набирает. По крайней мере, в прошедшем туре парни Вернидуба добыли первую победу в сезоне, одолев в Киеве "Ингулец". Кто знает, возможно именно столь желанные три бала станут толчком для выхода на новый уровень.

Смотрите матч десятого тура УПЛ в воскресенье, 30-го октября, на телеканале "2+2". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 17:00.