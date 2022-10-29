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Динамо - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Динамо" - "Кривбасс", украинская Премьер-лига, 30 октября 2022

Динамо - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" все еще не преодолело оперативный кризис, который перешел в стадию затяжного. Коллектив Луческу неожиданно для многих скитается в середине таблицы УПЛ, а в Лиге Европы занял последнее место в группе за тур до финиша. Это все очень плачевно, но самое плохое, что пока не видно, за счет чего опытный наставник может кризис преодолеть.

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У "Кривбасса" тоже все не очень радужно, правда команда понемногу набирает. По крайней мере, в прошедшем туре парни Вернидуба добыли первую победу в сезоне, одолев в Киеве "Ингулец". Кто знает, возможно именно столь желанные три бала станут толчком для выхода на новый уровень.

Смотрите матч десятого тура УПЛ в воскресенье, 30-го октября, на телеканале "2+2". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 17:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Динамо" - "Кривбасс" на UA-Футбол>>

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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