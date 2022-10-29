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Луческу недавно мог сменить Динамо на турецкий гранд

Премьер-лига
(1 голосов)

Когда-то он уже тренировал этот клуб из Стамбула

Луческу недавно мог сменить Динамо на турецкий гранд

Фото: fcdynamo.com/ автор неизвестен

Новина українською

Турецкий "Бешикташ" рассматривал кандидатуру Мирчи Луческу в качестве своего главного тренера. Об этом сообщает Milliyet.

"Черные орлы" недавно остались без тренера из-за увольнения Валерьена Исмаэля. В связи с этим, "Бешикташ" был в поисках нового главного наставника.

Правда, из всех кандидатов приглашение на этот пост получил Шенол Гюнеш. Он был официально представлен тренером стамбульского гранда вчера, 28 октября. Среди претендентов были также Риза Чалимбай, Ильхан Палут и Серген Ялчин.

Напомним, что Луческу ранее уже тренировал "Бешикташ": в 2002-2004 гг., перед тем, как возглавил "Шахтер".

Отметим, что после 11 сыгранных матчей "черные орлы" идут на шестой позиции в турецкой Суперлиге, имея в активе 19 очков. Расстояние от лидера "Фенербахче" составляет четыре зачетных пункта.

Также добавим, что срок действия контракта Луческу с "Динамо" истекает летом 2024 года.

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В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Milliyet

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.10.2022 в 12:38
Та йшов би вже хоч на пенсію... Толку всерівно "0"...
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