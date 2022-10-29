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Вирт – игрокам Вереса после поражения от Металлиста: Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты
Наставник ровенчан, как всегда, рубит с плеча
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт остро прокомментировал поражение против "Металлиста", завернувшись к своим подопечным:
“В пяти матчах у нас была команда, а против “Металлиста” – набор футболистов. Фамилии и все каждый сам за себя играл.
Если выпадает один-два футболиста, то мы благодаря другим закрываем, помогаем, это о'кей. А тут выпало…
Приелось. Вот вы пришли голодные без денег, так хотели зарабатывать. Сейчас вам насыпали и вы стали жирными котами. Понимаете? Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты. Все”, - сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" уступил "Металлисту" в шестом туре УПЛ на стадионе "Авангард" в Ровно со счетом 1:2.
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