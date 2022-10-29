Вирт – игрокам Вереса после поражения от Металлиста: Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт остро прокомментировал поражение против "Металлиста", завернувшись к своим подопечным:

“В пяти матчах у нас была команда, а против “Металлиста” – набор футболистов. Фамилии и все каждый сам за себя играл.

Если выпадает один-два футболиста, то мы благодаря другим закрываем, помогаем, это о'кей. А тут выпало…

Приелось. Вот вы пришли голодные без денег, так хотели зарабатывать. Сейчас вам насыпали и вы стали жирными котами. Понимаете? Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты. Все”, - сказал Вирт.