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Вирт – игрокам Вереса после поражения от Металлиста: Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник ровенчан, как всегда, рубит с плеча

Вирт – игрокам Вереса после поражения от Металлиста: Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт остро прокомментировал поражение против "Металлиста", завернувшись к своим подопечным:

“В пяти матчах у нас была команда, а против “Металлиста” – набор футболистов. Фамилии и все каждый сам за себя играл.

Если выпадает один-два футболиста, то мы благодаря другим закрываем, помогаем, это о'кей. А тут выпало…

Приелось. Вот вы пришли голодные без денег, так хотели зарабатывать. Сейчас вам насыпали и вы стали жирными котами. Понимаете? Вот у меня такое впечатление, что вышли жирные коты. Все”, - сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" уступил "Металлисту" в шестом туре УПЛ на стадионе "Авангард" в Ровно со счетом 1:2.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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