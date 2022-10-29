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Гринь: В Александрии мне сказали о разрыве контракта за два дня до конца трансферного окна
Было очень мало шансов найти новый клуб
фото - ФК Олександрія
Украинский полузащитник Сергей Гринь рассказал, как он разорвал трудовые отношения с "Александрией":
“ – Сергей, почему покинули “Александрию”?
– Мне сказали за два дня до конца трансферного окна, что на меня тренер не рассчитывает: “Давай разрывать контракт”. Я понимал, что все команды уже укомплектованы и будет тяжело куда-то попасть, но все же решил, что соглашусь остановить действие договора. Раз такое дело, то буду доказывать другой команде, не сейчас, а зимой. Буду готовиться, и держаться себя в тонусе.
– Как мотивировали такое свое решение в ФК “Александрия”?
– Сказали, что просто тренер на тебя не рассчитывает. Я не понимаю, почему нельзя было это сказать месяц-полтора назад, а когда уже прошло столько туров чемпионата? Не знаю, как так получилось, и четкого ответа я так и не услышал.
– ФК “Александрия” выплатила все, что была должна?
– Да, выплатили деньги, которые должны были. Но компенсации никакой не было, а у меня еще оставался контракт до лета. Просто мне отдали деньги, которые должны были”, - сказал Гринь.
Напомним, что Гринь покинул "Александрию" 21 сентября. Он выступал за эту команду с июля 2021 года. В общей сложности на его счету один гол в семи матчах за "горожан".
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