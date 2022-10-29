Гринь: В Александрии мне сказали о разрыве контракта за два дня до конца трансферного окна

Украинский полузащитник Сергей Гринь рассказал, как он разорвал трудовые отношения с "Александрией":

“ – Сергей, почему покинули “Александрию”?

– Мне сказали за два дня до конца трансферного окна, что на меня тренер не рассчитывает: “Давай разрывать контракт”. Я понимал, что все команды уже укомплектованы и будет тяжело куда-то попасть, но все же решил, что соглашусь остановить действие договора. Раз такое дело, то буду доказывать другой команде, не сейчас, а зимой. Буду готовиться, и держаться себя в тонусе.

– Как мотивировали такое свое решение в ФК “Александрия”?

– Сказали, что просто тренер на тебя не рассчитывает. Я не понимаю, почему нельзя было это сказать месяц-полтора назад, а когда уже прошло столько туров чемпионата? Не знаю, как так получилось, и четкого ответа я так и не услышал.

– ФК “Александрия” выплатила все, что была должна?

– Да, выплатили деньги, которые должны были. Но компенсации никакой не было, а у меня еще оставался контракт до лета. Просто мне отдали деньги, которые должны были”, - сказал Гринь.