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Шаран: Мы требуем от футболистов Миная играть проще

Премьер-лига
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Пока они не всегда выполняют задачи

Шаран: Мы требуем от футболистов Миная играть проще

Фото: ФК Минай

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Ворсклы" в матче 10-го тура УПЛ:

“Несмотря на то, что "Ворскла" находилась ниже нас в турнирной таблице, это не значит, что она слабее нас и что мы должны были побеждать ее или играть вничью. Это сбалансированная команда, которая изменила свою тактику в двух последних матчах и играла по-другому. Да и люди там серьезные. Их задача – точно не борьба за выживание, а еврокубки.

Поздравляю Виктора Скрипника с этой победой, но в раздевалке я сказал своим подопечным, что не могу упрекнуть их сегодня. Мы играли хорошо в первом тайме, вообще неплохо действовали до второго пропущенного мяча. Но нам не хватает мастерства и класса на завершающей фазе атак. Над этим нужно работать. Мы прессинговали, выигрывали отбор, создавали моменты, но, к сожалению, дома не можем забить. С "Вересом" в предыдущем матче, который проводился здесь, забили, но не выиграли.

В общем ребята молодцы. Мы надеемся, что они будут расти. Но хочу, чтобы они понимали, что обыграв “Металлист 1925” и показав хорошую игру, не всегда нужно ориентироваться только на этот матч. Иногда нужно играть попроще, и этого от футболистов мы и требуем”, - сказал Шаран.

Отметим, что после этого поражения “Минай” продолжает находиться во второй половине турнирной таблицы. Подопечные Шарана занимают 11 место с девятью очками в активе.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Шаран Минай
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