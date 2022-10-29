Скрипник: У Миная отлажена игра. У них сбит состав, и он практически не меняется

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Миная":

“ – Победа есть победа, против любой команды играть сложно. Мы знаем "Минай", они знают нас, часто смотрим матчи друг друга. Нам было важно после игры в Киеве, положительной для нас игры, с таким же настроением и желанием сыграть эту игру.

Помогло, что забили первыми быстрый гол. Ведь соперник дальше начинает реагировать, а ты из этого исходишь. Хотя со стороны "Миная" стандарты были опасны для нас. Все боролись, сражались, несколько раз вратарь нас выручил – у Ризныка есть такие качества, что в трудные времена он нам помогает.

Но вообще сказал комплимент ребятам, довольны и игрой, и результатом.

– У Ризныка – самая высокая оценка за этот матч?

– Ну, он ничего не "привез", не нарисовал. А так несколько раз были моменты, когда схватил мяч и резко начинал атаку. В частности после такого эпизода могли забить третий мяч. Он хорошо видит поле, читает и понимает игру. Есть банальная поговорка, что вратарь – это пол команды. И сегодня это подтвердилось. Хотя вся команда сыграла хорошо, не только Ризнык.

– Вы ожидали увидеть сегодня такой "Минай", каким его увидели?

– У них сбитый состав, и он практически не меняется. Есть замены, но команда сыграна. А когда команда сыграна – ее трудно расшатать. И эти очки и победы, одержанные на выезде – это доказательство. Отлаженная игра, у них есть три-четыре наработанные комбинации на стандартах, мы понимали это и готовились к этому. Но без доли везения не обходится ни одна победа. У нас были шансы увеличить счет, но и "Минай" старался, мог забить тоже. Желаю им удачи в будущем.

– Сегодня "Ворскла" формально играла дома. Чувствовали себя хозяевами?

– Поменялись с "Минаем" раздевалками… Но это уже лирика. Мы привыкли к этому стадиону, нам здесь нравится”, - сказал Скрипник.