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Сикан снова в основе. Шахтер и Александрия объявили составы на матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Лассина Траоре начнет матч в запасе

Сикан снова в основе. Шахтер и Александрия объявили составы на матч

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" и "Александрия" объявили составы на предстоящий матч десятого тура УПЛ. Первые в случае победы догонят лидера чемпионата – "Днепр-1" – по количеству очков. В случае победы вторых, "Александрия", "Шахтер" и "Заря" будут иметь одинаковое количество поинтов – 19.

Стартовый состав "Шахтера":

Трубин – Тэйлор, Кривцов, Бондар, Михайличенко – Назарина, Степаненко, Бондаренко - Зубков, Мудрик, Сикан

Стартовый состав "Александрии":

Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Рыбалка, Демченко, Дрышлюк – Калитвинцев, Третьяков, Кожушко

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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