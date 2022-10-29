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Сикан снова в основе. Шахтер и Александрия объявили составы на матч
Лассина Траоре начнет матч в запасе
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" и "Александрия" объявили составы на предстоящий матч десятого тура УПЛ. Первые в случае победы догонят лидера чемпионата – "Днепр-1" – по количеству очков. В случае победы вторых, "Александрия", "Шахтер" и "Заря" будут иметь одинаковое количество поинтов – 19.
Стартовый состав "Шахтера":
Трубин – Тэйлор, Кривцов, Бондар, Михайличенко – Назарина, Степаненко, Бондаренко - Зубков, Мудрик, Сикан
Стартовый состав "Александрии":
Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Рыбалка, Демченко, Дрышлюк – Калитвинцев, Третьяков, Кожушко
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