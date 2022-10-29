В этот день 50 лет назад Зоря выиграла свое единственное чемпионство в истории

Ровно 50 лет назад победителем чемпионата СССР по футболу стала луганская "Заря". 29 октября 1979 года луганчане под руководством легендарного наставника Германа Зонина сыграли вничью с "Торпедо" 1:1 и досрочно стали чемпионами страны. Это был уникальный случай, ведь до этого золото брали только команды из столиц союзных республик (Киев, Москва, Тбилиси).

Всего в составе "Зари" в том сезоне приняли участие 20 исполнителей.

Вратари: Александр Ткаченко, Михаил Форкаш.

Защитники: Александр Журавлев, Владимир Малыгин, Николай Пинчук, Владимир Абрамов, Вячеслав Извеков, Анатолий Шульженко, Валерий Колесниченко.

Полузащитники: Сергей Кузнецов, Виктор Кузнецов, Юрий Васенин, Сергей Морозов, Валерий Копий.

Нападающие: Анатолий Куксов, Владимир Онищенко, Вячеслав Семенов, Юрий Елисеев, Владимир Старков, Владимир Белоусов.