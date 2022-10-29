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В этот день 50 лет назад Зоря выиграла свое единственное чемпионство в истории
Самый большой успех в истории клуба из Луганска
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Ровно 50 лет назад победителем чемпионата СССР по футболу стала луганская "Заря". 29 октября 1979 года луганчане под руководством легендарного наставника Германа Зонина сыграли вничью с "Торпедо" 1:1 и досрочно стали чемпионами страны. Это был уникальный случай, ведь до этого золото брали только команды из столиц союзных республик (Киев, Москва, Тбилиси).
Всего в составе "Зари" в том сезоне приняли участие 20 исполнителей.
Вратари: Александр Ткаченко, Михаил Форкаш.
Защитники: Александр Журавлев, Владимир Малыгин, Николай Пинчук, Владимир Абрамов, Вячеслав Извеков, Анатолий Шульженко, Валерий Колесниченко.
Полузащитники: Сергей Кузнецов, Виктор Кузнецов, Юрий Васенин, Сергей Морозов, Валерий Копий.
Нападающие: Анатолий Куксов, Владимир Онищенко, Вячеслав Семенов, Юрий Елисеев, Владимир Старков, Владимир Белоусов.
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