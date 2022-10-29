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Эффектная комбинация и удар в ближнюю девятку. ВИДЕО, как Александрия забила Шахтеру
Цуриков в отличной форме
Фото: ФК Александрия
В центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимает "Александрию". И уже на пятой минуте гости открыли счёт. После паса и эффектного пропуска мяча Дрышлюком на ударной позиции под острым углом оказался Андрей Цуриков. Вместо передачи левый защитник решил бить и вонзил в ближнюю девятку – Анатолий Трубин был бессилен.
Для Цурикова это уже четвертый гол в текущем чемпионате. При этом он отмечается во второй игре подряд – в предыдущем туре он забил «Львову».
За ходом поединка «Шахтер» – «Александрия» следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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