Эффектная комбинация и удар в ближнюю девятку. ВИДЕО, как Александрия забила Шахтеру

В центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимает "Александрию". И уже на пятой минуте гости открыли счёт. После паса и эффектного пропуска мяча Дрышлюком на ударной позиции под острым углом оказался Андрей Цуриков. Вместо передачи левый защитник решил бить и вонзил в ближнюю девятку – Анатолий Трубин был бессилен.

Для Цурикова это уже четвертый гол в текущем чемпионате. При этом он отмечается во второй игре подряд – в предыдущем туре он забил «Львову».

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