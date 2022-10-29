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Эффектная комбинация и удар в ближнюю девятку. ВИДЕО, как Александрия забила Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Цуриков в отличной форме

Эффектная комбинация и удар в ближнюю девятку. ВИДЕО, как Александрия забила Шахтеру

Фото: ФК Александрия

Новина українською

В центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимает "Александрию". И уже на пятой минуте гости открыли счёт. После паса и эффектного пропуска мяча Дрышлюком на ударной позиции под острым углом оказался Андрей Цуриков. Вместо передачи левый защитник решил бить и вонзил в ближнюю девятку – Анатолий Трубин был бессилен.

Для Цурикова это уже четвертый гол в текущем чемпионате. При этом он отмечается во второй игре подряд – в предыдущем туре он забил «Львову».

За ходом поединка «Шахтер» – «Александрия» следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Андрей Цуриков Шахтер (Донецк) ФК Александрия лучшие голы
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.10.2022 в 18:21
трубин залошил! защитники тоже проспали
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.10.2022 в 17:54
Красень! Повне естетичне задоволення!
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