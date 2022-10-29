Матч Шахтер - Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги

В центральном матче десятого тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимает "Александрию".

К сожалению, команды даже не смогли полноценно доиграть первый тайм. На 39-й минуте встречи прозвучала воздушная тревога, и арбитр увел игроков в укрытие. После прекращение тревоги игру возобновят.

Отметим, что на момент приостановки игры "Александрия" вела в счете - 1:0. Единственный гол на счету Цурикова.