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Матч Шахтер - Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Команды проследовали в укрытие
Getty Images / Global Images Ukraine
В центральном матче десятого тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимает "Александрию".
К сожалению, команды даже не смогли полноценно доиграть первый тайм. На 39-й минуте встречи прозвучала воздушная тревога, и арбитр увел игроков в укрытие. После прекращение тревоги игру возобновят.
Отметим, что на момент приостановки игры "Александрия" вела в счете - 1:0. Единственный гол на счету Цурикова.
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