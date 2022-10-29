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Матч Шахтер - Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
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Команды проследовали в укрытие

Матч Шахтер - Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче десятого тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимает "Александрию".

К сожалению, команды даже не смогли полноценно доиграть первый тайм. На 39-й минуте встречи прозвучала воздушная тревога, и арбитр увел игроков в укрытие. После прекращение тревоги игру возобновят.

Отметим, что на момент приостановки игры "Александрия" вела в счете - 1:0. Единственный гол на счету Цурикова.

Читайте такжеШахтер в преддверии важного матча в ЛЧ играет с Александрией. Текстовая трансляция
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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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