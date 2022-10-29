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Почти полтора часа тревоги. Матч Шахтер - Александрия был возобновлен
Посмотрим, как команды заново войдут в игру
Фото: shakhtar.com
В центральном матче десятого тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимает "Александрию".
В самом конце первого тайма команды отправились в подтрибунное помещение, из-за воздушной тревоги, объявленной по всей Украине. Футболисты почти полтора часа были вне игры, однако после окончания сирены вернулись на поле и продолжили матч.
Отметим, что на момент приостановки игры "Александрия" вела в счете - 1:0. Единственный гол на счету Цурикова.
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