Почти полтора часа тревоги. Матч Шахтер - Александрия был возобновлен

В центральном матче десятого тура УПЛ "Шахтер" во Львове принимает "Александрию".

В самом конце первого тайма команды отправились в подтрибунное помещение, из-за воздушной тревоги, объявленной по всей Украине. Футболисты почти полтора часа были вне игры, однако после окончания сирены вернулись на поле и продолжили матч.

Отметим, что на момент приостановки игры "Александрия" вела в счете - 1:0. Единственный гол на счету Цурикова.