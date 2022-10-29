Вторая в сезоне осечка претендента на чемпионство. Шахтер - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча

Для "Шахтера" это уже вторая ничья в текущем розыгрыше УПЛ. В начале сезона он не смог забить в ворота "Металлиста 1925", закончив матч со счетом 0:0. Сегодня – 2:2, что еще раз подчеркнуло, сколь неудобным для "горняков" соперником является "Александрия".

Матч складывался очень непросто – с полуторачасовым перерывом из-за тревоги, с удалением Тейлора, но с рядом моментов. Выиграть могла как одна, так и другая команда. Поэтому ничья – справедливый результат.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

VBET-лига. 10-й тур

29 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

"Шахтер" - ФК "Александрия" 2:2

Голы: Богдан Михайличенко 42, Михаил Мудрик 82 - Андрей Цуриков 5, Александр Демченко 86