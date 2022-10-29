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Вторая в сезоне осечка претендента на чемпионство. Шахтер - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча
Шахтер - Александрия ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.10.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Для "Шахтера" это уже вторая ничья в текущем розыгрыше УПЛ. В начале сезона он не смог забить в ворота "Металлиста 1925", закончив матч со счетом 0:0. Сегодня – 2:2, что еще раз подчеркнуло, сколь неудобным для "горняков" соперником является "Александрия".
Матч складывался очень непросто – с полуторачасовым перерывом из-за тревоги, с удалением Тейлора, но с рядом моментов. Выиграть могла как одна, так и другая команда. Поэтому ничья – справедливый результат.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.
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29 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
"Шахтер" - ФК "Александрия" 2:2
Голы: Богдан Михайличенко 42, Михаил Мудрик 82 - Андрей Цуриков 5, Александр Демченко 86
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