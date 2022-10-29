Гура о матче с Шахтером: Это наш единственный представитель в ЛЧ, зарабатывающий очки для всей страны. Но с нашей стороны тоже был хороший футбол

В десятом туре УПЛ "Александрия" в номинальном гостевом матче смогла отобрать очки у "Шахтера" – ничья 2:2. После окончания поединка впечатлениями от игры поделился тренер горожан Юрий Гура.

– Мы играли против команды, выступающей в Лиге чемпионов. Это наш единственный представитель в турнире, зарабатывающий очки для всей страны и показывающий отличный футбол. Однако сегодня и с нашей стороны, я думаю, тоже был хороший футбол.

– Поздравляем вас с ничьей в поединке с "Шахтером", который сейчас на ходу. Как удалось настроить команду так, что она не сдавалась до самого конца матча?

– На такие команды даже настраивать не надо – ребята сами знают, с кем играют, и это лакмусовая бумага для них.

Напомним, что следующий свой матч "Шахтер" поведет именно в Лиге чемпионов против "Лейпцига". У "Александрии" по календарю – домашний матч с "Колосом".