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Гура о матче с Шахтером: Это наш единственный представитель в ЛЧ, зарабатывающий очки для всей страны. Но с нашей стороны тоже был хороший футбол
Послематчевой комментарий главного тренера "Александрии"
фото - Олександр Приходько
В десятом туре УПЛ "Александрия" в номинальном гостевом матче смогла отобрать очки у "Шахтера" – ничья 2:2. После окончания поединка впечатлениями от игры поделился тренер горожан Юрий Гура.
– Мы играли против команды, выступающей в Лиге чемпионов. Это наш единственный представитель в турнире, зарабатывающий очки для всей страны и показывающий отличный футбол. Однако сегодня и с нашей стороны, я думаю, тоже был хороший футбол.
– Поздравляем вас с ничьей в поединке с "Шахтером", который сейчас на ходу. Как удалось настроить команду так, что она не сдавалась до самого конца матча?
– На такие команды даже настраивать не надо – ребята сами знают, с кем играют, и это лакмусовая бумага для них.
Напомним, что следующий свой матч "Шахтер" поведет именно в Лиге чемпионов против "Лейпцига". У "Александрии" по календарю – домашний матч с "Колосом".
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