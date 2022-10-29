Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0

"Минай" в этом матче был номинальным гостем, хотя фактически играл дома. Владимир Шаран очень стремится одержать наконец первую победу на своей территории, но этот момент снова пришлось отложить. В этот раз помешала "Ворскла", воспользовавшаяся более высоким индивидуальным классом своих игроков.

Скрипник после матча радовался – и имел на это полное право. Ну а мы имеем право насладиться мгновениями игры благодаря фоторепортажу нашего корреспондента Александра Приходько. Лучшие кадры – уже к вашему вниманию.

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