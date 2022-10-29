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Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0

Премьер-лига
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Фотокорреспондент UA-Футбол зафиксировал моменты счастья команды Виктора Скрипника

Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" в этом матче был номинальным гостем, хотя фактически играл дома. Владимир Шаран очень стремится одержать наконец первую победу на своей территории, но этот момент снова пришлось отложить. В этот раз помешала "Ворскла", воспользовавшаяся более высоким индивидуальным классом своих игроков.

Скрипник после матча радовался – и имел на это полное право. Ну а мы имеем право насладиться мгновениями игры благодаря фоторепортажу нашего корреспондента Александра Приходько. Лучшие кадры – уже к вашему вниманию.

Фотогалерея

Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 4Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 5Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 6Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 7Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 2Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 3Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 8Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 9Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 2Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 3Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 4Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 5Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 6Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 7Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 8Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 9Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 2Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 3Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 4Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 5Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 6Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 7Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 8Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 9Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 2Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 3Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 4Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 6Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 7Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 8Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 9Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 10Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 1Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 2Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 3Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 4Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 5Дело хозяйское, но не тех. ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Минай 2:0 - фото 6
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В статье: Ворскла (Полтава) фото ФК Минай
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