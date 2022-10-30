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Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер
"Горняки" для него были великолепной командой
Фото: lookcharms
Действующий главный тренер "Брайтон" Роберто Де Дзерби снова вспомнил о своей работе в донецком "Шахтере". На этот раз в контексте победы над "Челси".
“Я очень рад за себя и за свой штаб, потому что мы пережили восемь действительно тяжелых месяцев.
У меня уже была команда – "Шахтер". Прекрасная команда, которую путин решил у меня забрать.
Я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам “Брайтона” и клубу за то, как они приняли меня, и как я почувствовал себя с первого момента, когда они доверяют мне.
Это была большая потеря, потому что я потерял команду, которая у меня уже была.
Снова найти семью, атмосферу, которая позволяет тебе чувствовать себя частью окружающей среды, это что-то очень приятное, и я должен быть очень благодарен "Брайтону", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что итальянский наставник возглавил "горняков" летом прошлого года. Вместе с командой он завоевал Суперкубок Украины, финишировал на первом месте УПЛ на момент остановки чемпионата из-за полномасштабной войны, а также дончане под его руководством заняли последнюю позицию в групповом этапе Лиги чемпионов.
Кроме этого Де Дзерби возглавлял команду во время весенних благотворительных матчей, но перед началом текущего сезона ушел из клуба.
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