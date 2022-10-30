Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер

Действующий главный тренер "Брайтон" Роберто Де Дзерби снова вспомнил о своей работе в донецком "Шахтере". На этот раз в контексте победы над "Челси".

“Я очень рад за себя и за свой штаб, потому что мы пережили восемь действительно тяжелых месяцев.

У меня уже была команда – "Шахтер". Прекрасная команда, которую путин решил у меня забрать.

Я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам “Брайтона” и клубу за то, как они приняли меня, и как я почувствовал себя с первого момента, когда они доверяют мне.

Это была большая потеря, потому что я потерял команду, которая у меня уже была.

Снова найти семью, атмосферу, которая позволяет тебе чувствовать себя частью окружающей среды, это что-то очень приятное, и я должен быть очень благодарен "Брайтону", - сказал Де Дзерби.