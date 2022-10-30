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Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" для него были великолепной командой

Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер

Фото: lookcharms

Новина українською

Действующий главный тренер "Брайтон" Роберто Де Дзерби снова вспомнил о своей работе в донецком "Шахтере". На этот раз в контексте победы над "Челси".

“Я очень рад за себя и за свой штаб, потому что мы пережили восемь действительно тяжелых месяцев.

У меня уже была команда – "Шахтер". Прекрасная команда, которую путин решил у меня забрать.

Я нашел другую команду, я должен быть благодарен игрокам “Брайтона” и клубу за то, как они приняли меня, и как я почувствовал себя с первого момента, когда они доверяют мне.

Это была большая потеря, потому что я потерял команду, которая у меня уже была.

Снова найти семью, атмосферу, которая позволяет тебе чувствовать себя частью окружающей среды, это что-то очень приятное, и я должен быть очень благодарен "Брайтону", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что итальянский наставник возглавил "горняков" летом прошлого года. Вместе с командой он завоевал Суперкубок Украины, финишировал на первом месте УПЛ на момент остановки чемпионата из-за полномасштабной войны, а также дончане под его руководством заняли последнюю позицию в групповом этапе Лиги чемпионов.

Кроме этого Де Дзерби возглавлял команду во время весенних благотворительных матчей, но перед началом текущего сезона ушел из клуба.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
30.10.2022 в 10:59
Хоч щось корисне зробило пуйло
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0
Sisiha (Львов)
30.10.2022 в 10:22
Вот единственное за что ему спасибо, ты бы его угробил, а так вовремя сбежал, как крыса
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+1
0

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