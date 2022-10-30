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Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Днепр-1 - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
В любом случае этот матч был бы важен для "Днепра-1", но после осечки "Шахтера" в десятом туре – и подавно. Теперь у днепрян есть прекрасная возможность увеличить отрыв от преследователя. А "Черноморцу" нужно брать очки, чтобы выбираться со дна турнирной таблицы. Задание, которое не дает права на ошибку.
Дополнительной интриги противостоянию добавляет тот факт, что "Черноморец" отказался идти на уступки и переносить матч с "Днепром-1". Как на это отреагирует лидер турнирной таблицы? Узнаем в воскресенье, 30-го октября 2022-го года, начиная с 13:00. Плейер с трансляцией – ниже в этой новости.
УПЛ. Десятый тур. 30.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль
"Днепр-1" 13:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab
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