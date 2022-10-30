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Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В любом случае этот матч был бы важен для "Днепра-1", но после осечки "Шахтера" в десятом туре – и подавно. Теперь у днепрян есть прекрасная возможность увеличить отрыв от преследователя. А "Черноморцу" нужно брать очки, чтобы выбираться со дна турнирной таблицы. Задание, которое не дает права на ошибку.

Дополнительной интриги противостоянию добавляет тот факт, что "Черноморец" отказался идти на уступки и переносить матч с "Днепром-1". Как на это отреагирует лидер турнирной таблицы? Узнаем в воскресенье, 30-го октября 2022-го года, начиная с 13:00. Плейер с трансляцией – ниже в этой новости.

УПЛ. Десятый тур. 30.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Днепр-1" 13:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab

О реакции Кучера и Красникова на перенос матчей "Шахтера" - в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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