Динамо - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

В десятом туре УПЛ киевское "Динамо" попытается вернуться на победный путь, показав, что текущий кризис - вещь преодолимая. Вот только противостоять команде Луческу будет мотивированный "Кривбасс", который неделю назад добыл дебютную победу в элите. Да и их наставник, Юрий Вернидуб, известен своим умением давать бой фавориту.

"Динамо" 17:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 10-й тур

30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"