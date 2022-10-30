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Динамо - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Луческу против Вернидуба - это всегда интересно
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В десятом туре УПЛ киевское "Динамо" попытается вернуться на победный путь, показав, что текущий кризис - вещь преодолимая. Вот только противостоять команде Луческу будет мотивированный "Кривбасс", который неделю назад добыл дебютную победу в элите. Да и их наставник, Юрий Вернидуб, известен своим умением давать бой фавориту.
"Динамо" 17:00 "Кривбасс"
VBET-лига. 10-й тур
30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
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