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Динамо - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Луческу против Вернидуба - это всегда интересно

Динамо - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В десятом туре УПЛ киевское "Динамо" попытается вернуться на победный путь, показав, что текущий кризис - вещь преодолимая. Вот только противостоять команде Луческу будет мотивированный "Кривбасс", который неделю назад добыл дебютную победу в элите. Да и их наставник, Юрий Вернидуб, известен своим умением давать бой фавориту.

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"Динамо" 17:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 10-й тур
30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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