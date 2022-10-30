Колос - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Завершать программу десятого тура УПЛ будут команды, идущие достаточно высоко в таблице (пятое и седьмое место), однако имеющие немало проблем. "Колос" не побеждает с последней международной паузы, а ведь с того момента, на секундочку, прошло полтора месяца. В четырех последних турах на счету ковалевцев лишь две ничьих дома, а также два поражения, "добытых" на выезде.

У "Вереса" все не так плохо, команда две недели назад даже побеждала, но с момента переезда на родной "Авангард" все еще не может найти себя. Коллектив Вирта силен на выезде, однако дома они ни разу не побеждали в этом сезоне. Благо будущий матч будет выездным.

Смотрите матч десятого тура УПЛ в понедельник, 31-го октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Также трансляция будет доступна на Youtube-канале "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.