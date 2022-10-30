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Колос - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Верес", украинская Премьер-лига, 31 октября 2022

Колос - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Завершать программу десятого тура УПЛ будут команды, идущие достаточно высоко в таблице (пятое и седьмое место), однако имеющие немало проблем. "Колос" не побеждает с последней международной паузы, а ведь с того момента, на секундочку, прошло полтора месяца. В четырех последних турах на счету ковалевцев лишь две ничьих дома, а также два поражения, "добытых" на выезде.

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У "Вереса" все не так плохо, команда две недели назад даже побеждала, но с момента переезда на родной "Авангард" все еще не может найти себя. Коллектив Вирта силен на выезде, однако дома они ни разу не побеждали в этом сезоне. Благо будущий матч будет выездным.

Смотрите матч десятого тура УПЛ в понедельник, 31-го октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Также трансляция будет доступна на Youtube-канале "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Верес" на UA-Футбол>>

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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