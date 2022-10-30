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Форвард Металлист забил быстрый гол Львову и догнал Довбика в гонке бомбардиров

Премьер-лига
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Еще один результативный удар Прядуна

Форвард Металлист забил быстрый гол Львову и догнал Довбика в гонке бомбардиров

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги "Львов" принимает "Металлист". И уже на 9-й минуте форвард харьковской команды Максим Прядун отличился забитым голом – он замкнул подачу Чайковского с углового.

Для Прядуна это уже шестой гол в текущем чемпионате. В гонке бомбардиров УПЛ он догнал форвард "Днепра-1" Артема Довбика, который в эти минуты играет против "Черноморца". У Таллеса из "Руха" и Буяльского из "Динамо" по пять голов.

Ранее Прядун забивал "Ворскле" (дважды), "Вересу", "Александрии" и "Руху". До "Металлиста" Максим играл за "Зирку", "Металлист 1925", "Олимпик" и другие команды. Однако только в этом сезоне он показывает высокую результативность на уровне УПЛ.

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В статье: ФК Львов Максим Прядун Металлист (Харьков)
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