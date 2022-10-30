Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Металлист забил быстрый гол Львову и догнал Довбика в гонке бомбардиров
Еще один результативный удар Прядуна
фото - Олександр Приходько
В рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги "Львов" принимает "Металлист". И уже на 9-й минуте форвард харьковской команды Максим Прядун отличился забитым голом – он замкнул подачу Чайковского с углового.
Для Прядуна это уже шестой гол в текущем чемпионате. В гонке бомбардиров УПЛ он догнал форвард "Днепра-1" Артема Довбика, который в эти минуты играет против "Черноморца". У Таллеса из "Руха" и Буяльского из "Динамо" по пять голов.
Ранее Прядун забивал "Ворскле" (дважды), "Вересу", "Александрии" и "Руху". До "Металлиста" Максим играл за "Зирку", "Металлист 1925", "Олимпик" и другие команды. Однако только в этом сезоне он показывает высокую результативность на уровне УПЛ.
Популярное сейчас
- Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2022
- Ломаченко – Ортис: Видео-обзор фантастического поединка
- Шахтер играет вничью, Миколенко хвалят, Ливерпуль проигрывает. Главные новости за 29 октября
- Битва 2-й и 3-й команды УПЛ, испытание для Динамо. Расписание футбола на 28-30 октября
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО