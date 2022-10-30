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Пихаленок оформил результативное действие в пятом матче подряд

Премьер-лига
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На этот раз против одесситов

Пихаленок оформил результативное действие в пятом матче подряд

UA-Футбол/Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 10-го тура УПЛ "Днепр-1" встречается с "Черноморцем".

На 23-й минуте этого противостояния счет был открыт благодаря голу Пихальонка. Александр забил с помощью рикошета после передачи Бузанелло.

Для украинского полузащитника этот матч стал пятым подряд, в котором он записывал в свой актив результативное действие. Ранее он забивал в ворота "Ингульца" и "Аполлона", а также ассистировал против "Руха" и "Металлиста".

В общей сложности на его счету девять голевых действий (5+4) в 16 матчах этого сезона. В составе "Днепра-1" по показателю результативности он уступает только Артему Довбику – у него 10 мячей и три голевых передачи.

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В статье: Черноморец (Одесса) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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