Пихаленок оформил результативное действие в пятом матче подряд

В рамках 10-го тура УПЛ "Днепр-1" встречается с "Черноморцем".

На 23-й минуте этого противостояния счет был открыт благодаря голу Пихальонка. Александр забил с помощью рикошета после передачи Бузанелло.

Для украинского полузащитника этот матч стал пятым подряд, в котором он записывал в свой актив результативное действие. Ранее он забивал в ворота "Ингульца" и "Аполлона", а также ассистировал против "Руха" и "Металлиста".

В общей сложности на его счету девять голевых действий (5+4) в 16 матчах этого сезона. В составе "Днепра-1" по показателю результативности он уступает только Артему Довбику – у него 10 мячей и три голевых передачи.