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Бущан возобновил тренировки с общей группой Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Поможет ли это "бело-синим"?

Бущан возобновил тренировки с общей группой Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Основной голкипер "Динамо" Георгий Бущан возобновил тренировки с командой, восстановившись после травмы.

Сообщается, что 28-летний украинец уже провел два полноценных занятия с основной группой.

Как известно, вратарь травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". У него было диагностировано повреждение заднего рога мениска, после чего ему провели операцию.

Сегодня "Динамо" сыграет с "Кривбассом" в рамках УПЛ. Начало поединка запланировано на 17:00.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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nagop23
30.10.2022 в 14:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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