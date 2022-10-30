Бущан возобновил тренировки с общей группой Динамо

Основной голкипер "Динамо" Георгий Бущан возобновил тренировки с командой, восстановившись после травмы.

Сообщается, что 28-летний украинец уже провел два полноценных занятия с основной группой.

Как известно, вратарь травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". У него было диагностировано повреждение заднего рога мениска, после чего ему провели операцию.

Сегодня "Динамо" сыграет с "Кривбассом" в рамках УПЛ. Начало поединка запланировано на 17:00.