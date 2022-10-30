Львов - Металлист 1:1. Две стороны Прядуна как фактор итогового результата

"Львов" после победы над "Минаем" попал в крайне неприятную для себя серию – команда Дулуба проиграла три из четырех следующих матчей. Еще один матч закончился ничьей. Примечательно, что соперником тогда был другой харьковский коллектив – "Металлист 1925". На этот раз, судя по позиции в турнирной таблице, должно было быть труднее, ведь "Металлист" на сегодняшний день является претендентом на путевку в еврокубки.

Олег Дулуб даже в столь ограниченных кадровых возможностях ищет варианты, как улучшить игру своей команды. На этот раз он выставил Васильева в центре защиты, а не в полузащите, как обычно было раньше. Возможно, таким образом он рассчитывал, что Александр будет лучше начинать атаки "Львова". Рядом с ним в центре обороны действовали Никитюк и Муравский. Были изменения и в центре поля – Бойко и Шишка уступили место Крушинскому и Мишенко, третьим центральным хавбеком стал Вовкун. Грисьо и Полегенько закрывали фланги, Нычь и Бугай – традиционная пара форвардов "Львова".

У тандема Ратий – Призетко было много потерь, но и под рукой гораздо более широкий выбор. Федорива в центре защиты сменил Ралюченко, отсутствие Романюка справа в защите компенсировал Шопин, в центре поля Танковскому и Чайковскому в этот раз помогал Демченко. Картушев восстановился и сыграл на левом фланге атаки. Мизюк и Каплиенко в защите, Пидлепенец справа в полузащите и, конечно, Прядун на острие – это привычные фигуры у стартовых 11-ти "Металлиста".

В первом тайме мы увидели соревнования команд – кто лучше использует стандартные положения. Получилось, что харьковчане. Уже на 5-й минуте "Львов" мог открыть счет, но Бугай, хорошо открывшись под подачу углового, не попал из выгодной позиции в рамку. А вот Максим Прядун свой шанс через несколько минут реализовал. Защита хозяев потеряла форварда и тот замкнул подачу Чайковского от флажка. Еще через пять минут Прядун, который ведет борьбу с Довбиком за звание лучшего бомбардира УПЛ, снова освободился из-под опеки, но на этот раз бил ногой – Ильющенков кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

На время игра успокоилась - "Львов" был вынужден давить, но хозяевам не хватало идей, которые могли бы сломать защиту "Металлиста". Гости могли рассчитывать на контратаки, именно во время одной из них близким к успеху был Танковский. Вячеслав поймал мяч на подступах к штрафной после того, как защитники "Львова" прервали прострел с фланга, но его мощному удару совсем немного не хватило точности.

На 38-й произошел один неприметный эпизод, который впоследствии окажет серьезное влияние на игру. Прядун сделал несколько шагов вперед в тот момент, когда львовяне хотели разыграть штрафную в центре поля. Арбитр это заметил и показал форварду желтую карточку. Уже после этого неплохой момент сравнять счет был у Мишенко, замыкавшего прострел от Крушинского, но по воротам Богдан не попал. Атака возникла после того, как "Львов" запорол угловой, "Металлист" вырвался в контратаку 5 в 3, но пас Пидлепенца был перехвачен и уже хозяева смогли воспользоваться образовавшимся свободным пространством. Уже перед перерывом был момент у Никитюка, который бил слета с угла после розыгрыша штрафной и подачи с левого фланга, но совсем чуть-чуть не попал.

Второй тайм начался с авантюрного удара Никитюка с очень далекого расстояния – едва не получилось забросить за воротничок Костыку. "Львов" был настроен сражаться, но на половине поля соперника постоянно чего-то не хватало. Как оказалось, не хватало удаления в составе соперника. Максим Прядун заработал вторую желтую карточку в эпизоде, который в этом не нуждался. На 62-й минуте после подачи штрафного из глубины поля форвард решил упасть, почувствовав на плече руку Бугая. Повтор показал, что контакт был, но арбитр его не увидел и решил, что Максима нужно наказывать предупреждением за симуляцию. Как вы поняли, это удаление.

Вот здесь уже "Львов" прихватил соперника, да еще Дулуб очень вовремя провел замены, выпустив ориентированных на атаку Михайлива и Ременяка. Сначала Бугай бил головой после подачи из глубины – не попал совсем чуть-чуть, потом только вышедший на замену Коркишко проверил бдительность своего же голкипера – Дмитрий отбирал мяч у Мишенко и вышел удар по собственным воротам. А на 78-й "Львов" добился своего - Полегенько прострелил с фланга в центр штрафной, а там Ременяк чуть ли не первым своим касанием положив корпус здорово пробил в угол, у Костыка шансов не было.

А дальше это уже была заруба – футбол, который подкупал своими эмоциями и желанием обеих команд выиграть, но шанса нанести решающий удар соперники так и не получили. Ничья 1:1, которой вряд ли будут довольны обе команды, но совершенно точно отражающая расклад сил в этом матче.

Vbet лига. 10-й тур

30 октября. Львов. Стадион Скиф

"Львов" - "Металлист" 1:1

Голы: Ременяк 78 – Прядун 9и

"Львов": Ильющенков – Никитюк (Михайлив 66), Муравский, Васильев – Грисьо, Крушинский (Якымив 85), Мишенко, Вовкун, Полегеньо – Бугай, Ныч (Ременяк 75)

Тренер: Олег Дулуб

"Металлист": Костык – Шопин (Клименчук 83), Мизюк, Ралюченко, Каплиенко – Чайковский (Панасенко 55) - Пидлепенец, Танковский, Демченко, Картушов (Коркишко 75) – Прядун

Тренер: Александр Призетко

Арбитр: Александр Соловьян

Предупреждения: Муравский 48, Грисьо 66, Вовкун 90+5 - Прядун 38, Призетко 74, Пидлепенец 83

Удаление: Прядун 62 (вторая желтая)