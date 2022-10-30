Кучер – о матче с Черноморцем: Трудная и важная победа для нас. Сыграли хорошо во всех компонентах

Наставник "Днепра-1" Александр Кучер дал комментарий после победы над "Черноморцем" (1:0) в матче УПЛ:

- Очень сложная для нас игра была в плане физической готовности футболистов, потому что мы играли три дня назад. Просили "Черноморец" перенести матч, но они не захотели. Мы готовились как могли, кто был – тот и играл. Хорошо сыграли, молодцы, низкий всем поклон. Трудная и важная победа для нас. Она полностью заслужена. Хорошо сыграли во всех компонентах, забили один мяч, но я считаю, что мы должны были реализовать и другие моменты.

- В ходе подготовки обращали ли внимание на место "Черноморца" в турнирной таблице? Не было ли недооценки?

- Мы отмечали, чтобы ребята не смотрели в таблицу. Понимали, что это команда, умеющая хорошо играть, у которой хороший тренер, который ставит игру и неоднократно это показывал. Мы просматривали их матчи и говорили ребятам, что последнее место одесситов – это не их позиция. Им раньше где-то не везло.

- Ваша команда четыре раза попадала в каркас ворот. Это несчастье?

– Будем надеяться, что эти голы залетят в следующих матчах. Я уже говорил, что мы могли забивать больше. Главное, что эти моменты возникают, мы хорошо подготовились и создавали их.

- Каково было психологическое состояние команды после выполнения задания в еврокубках?

– Конечно, все очень рады, довольны, ведь с первой же попытки прошли групповой этап. В то же время, мы потратили много сил, поэтому нам важно было правильно подготовиться к следующему матчу. Выиграли, сыграли хорошо, значит, и подготовились правильно, – сказал Кучер.