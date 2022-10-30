  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучер – о матче с Черноморцем: Трудная и важная победа для нас. Сыграли хорошо во всех компонентах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер – о матче с Черноморцем: Трудная и важная победа для нас. Сыграли хорошо во всех компонентах

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч доволен своей командой

Кучер – о матче с Черноморцем: Трудная и важная победа для нас. Сыграли хорошо во всех компонентах

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Наставник "Днепра-1" Александр Кучер дал комментарий после победы над "Черноморцем" (1:0) в матче УПЛ:

- Очень сложная для нас игра была в плане физической готовности футболистов, потому что мы играли три дня назад. Просили "Черноморец" перенести матч, но они не захотели. Мы готовились как могли, кто был – тот и играл. Хорошо сыграли, молодцы, низкий всем поклон. Трудная и важная победа для нас. Она полностью заслужена. Хорошо сыграли во всех компонентах, забили один мяч, но я считаю, что мы должны были реализовать и другие моменты.

- В ходе подготовки обращали ли внимание на место "Черноморца" в турнирной таблице? Не было ли недооценки?

- Мы отмечали, чтобы ребята не смотрели в таблицу. Понимали, что это команда, умеющая хорошо играть, у которой хороший тренер, который ставит игру и неоднократно это показывал. Мы просматривали их матчи и говорили ребятам, что последнее место одесситов – это не их позиция. Им раньше где-то не везло.

- Ваша команда четыре раза попадала в каркас ворот. Это несчастье?

– Будем надеяться, что эти голы залетят в следующих матчах. Я уже говорил, что мы могли забивать больше. Главное, что эти моменты возникают, мы хорошо подготовились и создавали их.

- Каково было психологическое состояние команды после выполнения задания в еврокубках?

– Конечно, все очень рады, довольны, ведь с первой же попытки прошли групповой этап. В то же время, мы потратили много сил, поэтому нам важно было правильно подготовиться к следующему матчу. Выиграли, сыграли хорошо, значит, и подготовились правильно, – сказал Кучер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде