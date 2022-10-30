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Григорчук: Днепр-1 выиграл закономерно, добавить – нечего
Очередной проигрыш "моряков"
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Днепра-1":
“ – В первом тайме начало было непростое для "Черноморца". Мы знаем, что когда "Днепр-1" играет с мячом – это очень сильная команда, но когда они были без мяча, то "Черноморец" навязывал борьбу, создавал моменты. Затем "Днепр-1" снова перехватил инициативу и забил гол. Оцените первый тайм.
– В целом, все было так, как вы прокомментировали. Хотя могло быть по-разному. Мы могли пропустить больше, но были моменты, в ходе которых мы могли и забить. В общем, победа "Днепра-1" закономерна, они сильнее. Поздравляю их с победой.
– Болельщики интересуются, почему Фили и Юсова не было сегодня в заявке на матч?
– Мы не можем отдельно объяснять по каждому игроку, а потом еще и объяснять замены. Это наши тренерские решения. Но по отношению к Юсову могу сказать, что это вынужденная мера, у него микроповреждение.
– Во втором тайме несколько раз выручал Непогодов, спасала и штанга. Можно ли сказать, что "Днепр-1" взял игру под свой контроль?
– Я уже говорил об этом, отвечал на подобный вопрос. "Днепр-1" выиграл закономерно, добавить – нечего.
– В следующем туре – игра против "Динамо". Будет ли команда психологически готова к этому матчу?
– Мы должны понимать, что играли с топ-командой и сегодня. И увидели, что пока наш уровень ниже, чем у "Днепра-1". Но это не значит, что у нас не было шансов. "Динамо" – это тоже топ-команда, но мы должны готовиться, учесть сегодняшние ошибки и исправить их, быть сильнее. Понимаем, что конкурировать с топ-командами очень непросто, но нужно готовиться и играть”, – сказал Григорчук.
Отметим, что после девяти сыгранных матчей в активе одесситов всего три очка. Они замыкают турнирную таблицу УПЛ.
Следующий поединок против "Динамо" у "моряков" запланирован на 6 ноября.
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