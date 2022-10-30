Возраст - не помеха. 10 ветеранов, которые дольше всех задержались в УПЛ

В этом сезоне был обновлен рекорд наиболее возрастного профессионального игрока Украины – 56-летний Николай Лиховидов появился в матче против "Рубикона" и присоединился к разгрому киевлян (7:0).

Надо сказать, что президент "Реал Фармы" давно удерживает соответствующее звание и постоянно его продлевает. В этом есть определенный шарм, присущий футбольной глубинке - можно запросто найти подобных предпринимателей, которые так же любят игру всеми фибрами души и хотят оставить хоть какой-то след.

Это, конечно, круто и памятно, но и рядом не стоит с требованиями Премьер-лиги. Мы не умаляем чьи-то заслуги, просто акцентируем внимание на том, что долгожителей в элите не так уж много. В августе в памятный список, о котором мы расскажем ниже, вошел 39-летний Сергей Кравченко, совсем недавно записавший в свой актив еще и результативную передачу (в игре с "Колосом"). С каждым днем ​​и поединком лидер "моряков" переписывает историю, и это все происходит на наших глазах.

Виталий Рева (38 лет, 306 дней)

Голкипер является мега-долгожителем — первый контракт согласовал во времена Советского Союза и еще недавно, 47-летним, выступал в цветах "Левого берега" во Второй лиге.

Не менее интересный нюанс — голкипер является одним из немногих исполнителей, которым удалось поиграть за 5 разных киевских клубов. Правда, свой главный шанс Рева все же упустил — не смог подвинуть Александра Шовковского и в конце концов признался, что в "Динамо" ему было некомфортно.

С другой стороны, задержаться среди профессионалов почти до 39-ти — дорогого стоит и говорит о наличии класса. Отметим, что сам Рева считает, что так и не поставил полноценную точку в карьере — "Арсенал", за который он последний раз вышел на поле в сентябре 2013-го, в октябре запустил процедуру банкротства.

Александр Чижевский (38 лет, 326 дней)

Защитник стал первым среди украинцев, сыгравших в чемпионате 300, а затем и 400 игр. Легендарный "карпатовец", обладатель знаковой "бронзы"-1998, его судьба завела, в частности, в "Шахтер", запорожский "Металлург", "Волынь" и "Таврию".

Последние аккорды карьеры были проведены в "Закарпатье" - в апреле 2010-го центральный защитник появился во встрече с оранжево-черными (0:1).

Александр Горяинов (39 лет, 133 дня)

Культовый персонаж для харьковского футбола. Рекордсмен по количеству матчей в составе "Металлиста" (502), автор самой длинной "сухой" серии в чемпионате Украины (943 минуты) и ряда памятных моментов. Несмотря на то, что в биографии Горяинова есть и другие клубы (ЦСКА-Борисфен, ЦСКА Киев, "Кривбасс"), вратарь исключительно ассоциируется с желто-синими.

В 2016-м харьковчане были расформированы, Александр не повесил перчатки на гвоздь и отправился с только что основанным "Металлистом 1925" в любители. Впрочем, последнее появление в УПЛ произошло еще в ноябре 2014-го - ветеран помог одолеть "Мариуполь" (3:1). Затем резко выпал из стартового состава (место в "рамке" занял Сергей Погорелый), пробовал бастовать, однако забросил это бесполезное дело, когда было очевидно, что "Металлист" окончательно умрет в том виде, в каком мы привыкли его видеть.

Сергей Кравченко (39 лет, 188 дней; по состоянию на 29 октября 2022-го)

Хавбек не поразил в "Динамо", испытывал определенные трудности в "Днепре" (иначе бы не шел в аренду в "Волынь"), однако все равно может похвастаться довольно приличной карьерой. Кто бы что ни говорил, однако не каждый день удается стать обладателем кубка Украины вместе с "Ворсклой" и провести в составе "сине-бело-голубых" более 150 поединков.

В "Днепре" и в "Черноморце" Кравченко носит капитанскую повязку и, несмотря на возраст, является полноценной боевой единицей. Центрхав имеет богатый опыт, все еще обладает хорошими скиллами и важен для Романа Григорчука — словом, надеемся, его статистика еще долго будет улучшаться.

Олег Федюков (39 лет, 297 дней)

Этот футболист не смог закрепиться в "Днепре" Емеца и Жиздика, однако на все сто процентов раскрыл себя в "Волыни" эпохи Маркевича/Кварцяного. Путь был непростым – забивной защитник начал во Второй лиге, с наступлением независимости прошел полноценное испытание "вышкой", триумфально вернулся туда же с командой в 2002-м.

Незаменимый боец, капитан, фактурный, высокий защитник, которого в итоге уважительно назвали "луцким Матеусом". Попрощался с профессиональным футболом в январе 2004-го — за несколько месяцев до этого Олег Иванович сыграл дома против "Оболони".

Игорь Бискуп (40 лет, 303 дня)

Игоря Бискупа в шутку величали "тернопольским Мальдини" - защитник посвятил "Ниве" более двадцати лет. Были и любители, и планомерное повышение в классе, седьмое место в элите, и досадное падение обратно в Первую лигу.

Игорь Бискуп против Сергея Реброва

Будучи знаковой фигурой для коллектива и полностью преданным делу, Бискуп помог "Ниве" задержаться в высшем эшелоне на 9 сезонов. В 2001-м сказка оборвалась, однако Игорь Иванович был в строю до ее конца — в мае, почти 41-летним, сражался против алчевской "Стали". Жаль, что красиво хлопнуть дверью не получилось — было зафиксировано поражение 0:1.

Иван Шарий (41 год, 175 дней)

Долгое время именно Шарий был владельцем рекордов, связанных с долгожительством в УПЛ — лишь в 2013-м нападающего опередил Игорь Шуховцев, о котором мы поговорим ниже.

Уроженец Полтавы является живой иконой местного футбола, удачно защищал цвета "Ворсклы", "Горняк-Спорта" и "Кременя". Что тут говорить, если в 2009-м Ивана Григорьевича назвали лучшим игроком века в Полтавской области — признание пусть и локальное, но почетное, как для патриота своего региона.

Александр Шовковский (41 год, 259 дней)

Здесь особые комментарии не нужны – Александр Шовковский входит в пул легенд, благодаря которым "Динамо" взяло не один трофей. Кто-то может упрекнуть, что у голкипера случались серьезные ошибки (сразу вспоминается проваленный поединок против "Баварии" в Киеве), но у кого их не бывает?

Достижение СаШо сложно переоценить, причем продемонстрированный им уровень был актуален вплоть до завершения карьеры - вспомните, как киевляне готовили преемников и заметьте, где они находятся сейчас.

Тем не менее, все когда-то заканчивается - в декабре 2016-го контракт Шовковского истек и игрок решил его не продлевать. Жаль, что проводы оказались испорченными - во встрече с "Зарей" "Динамо" умудрилось уступить 0:1.

Игорь Шуховцев (41 год, 317 дней)

Как и Рева, Игорь Шуховцев начал карьерный путь в дремучие времена - представлял интересы несуществующего одесского СКА, побывал в Виннице, Хмельницком, Мариуполе, Киеве, Симферополе, Луганске и Харькове. География поистине широка, однако повсюду к Шухе не было каких-то нареканий.

Шуховцев не выиграл ни одной медали высшего сорта, зато делал свое дело качественно, в результате чего заслужил уважение со стороны многих фанатов. Финальную точку в УПЛ поставил в "Металлисте", где был запасным - в мае 2013-го появился в поединке с львовскими "Карпатами" (1:1).

Владислав Гельзин (42 года, 255 дней)

К Владиславу Гельзину можно относиться по-разному, но факт бесспорен - эмоциональный владелец “Олимпика” носит лавры старейшего футболиста УПЛ. И, что немаловажно, не статиста - функционер повысил основанную им же команду из любителей в профи, находясь в самом эпицентре событий.

В рамках Премьер-лиги получил 165 минут, однако и их хватило, чтобы отличиться забитым мячом против "Мариуполя" (благодаря этому нападающий стал самым возрастным автором гола в турнире). Последний матч провел в мае 2016-го против днепроджерзинской "Стали" (0:2).