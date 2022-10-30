  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гармаш, Попов выйдут в старте, Бущан – в запасе. Стали известны составы на матч Динамо – Кривбас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гармаш, Попов выйдут в старте, Бущан – в запасе. Стали известны составы на матч Динамо – Кривбас

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий вернулся в заявку

Гармаш, Попов выйдут в старте, Бущан – в запасе. Стали известны составы на матч Динамо – Кривбас

fcdynamo.com

Новина українською

В рамках 10-го тура УПЛ "Динамо" встретится с "Кривбассом" на "Арене Львов".

Главный тренер киевлян Мирча Луческу выбрал стартовый состав на эту игру:

35. Нещерет Руслан, 4. Попов Денис, 5. Сидорчук Сергей, 7. Кабаев Владислав, 11. Ванат Владислав, 15. Цыганков Виктор, 19. Гармаш Денис, 20. Караваев Александр, 24. Тимчик Александр, 25. Забарный Илья, 29. Буяльский Виталий.

Отметим, что на скамье запасных “бело-синих” появился голкипер Георгий Бущан. Он пропустил девять последних матчей киевлян из-за травмы.

Также и стала известна основная одиннадцатая наставника криворожцев Юрия Вернидуба:

23. Сарнавский Богдан, 24. Якимец Владимир, 25. Ловрич Драган, 50. Семенов Дмитрий, 55. Нябейе Дибанго Джуниор Иван, 8. Капич Рифет, 10. Хомченовский Дмитрий, 94. Задерака Максим, 11. Татарков Никита. Роман, 44. Банада Евгений.

Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Георгий Бущан Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде