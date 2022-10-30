Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гармаш, Попов выйдут в старте, Бущан – в запасе. Стали известны составы на матч Динамо – Кривбас
Георгий вернулся в заявку
fcdynamo.com
В рамках 10-го тура УПЛ "Динамо" встретится с "Кривбассом" на "Арене Львов".
Главный тренер киевлян Мирча Луческу выбрал стартовый состав на эту игру:
35. Нещерет Руслан, 4. Попов Денис, 5. Сидорчук Сергей, 7. Кабаев Владислав, 11. Ванат Владислав, 15. Цыганков Виктор, 19. Гармаш Денис, 20. Караваев Александр, 24. Тимчик Александр, 25. Забарный Илья, 29. Буяльский Виталий.
Отметим, что на скамье запасных “бело-синих” появился голкипер Георгий Бущан. Он пропустил девять последних матчей киевлян из-за травмы.
Также и стала известна основная одиннадцатая наставника криворожцев Юрия Вернидуба:
23. Сарнавский Богдан, 24. Якимец Владимир, 25. Ловрич Драган, 50. Семенов Дмитрий, 55. Нябейе Дибанго Джуниор Иван, 8. Капич Рифет, 10. Хомченовский Дмитрий, 94. Задерака Максим, 11. Татарков Никита. Роман, 44. Банада Евгений.
Поединок начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
Популярное сейчас
- Днепр-1 таки оторвался от Шахтера, Заря - третья. Таблица и результаты тура УПЛ
- Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию
- Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер
- Эффектная комбинация и удар в ближнюю девятку. ВИДЕО, как Александрия забила Шахтеру
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО