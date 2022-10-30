Львов - Металлист 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Львов – Металлист, которые встречались в 10-м туре украинской Премьер-лиги. Харьковчане забили уже на девятой минуте – шестой гол в сезоне записал в свой актив Максим Прядун. Но он получил красную карточку во втором тайме, после чего Львов смог отыграться - классный гол забил Ременяк.

Vbet лига. 10-й тур

30 октября. Львов. Стадион Скиф

"Львов" – "Металлист" 1:1

Голы: Ременяк 78 – Прядун 9

Удаление: Прядун 62 (вторая желтая)