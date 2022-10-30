Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Металлист 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Львов – Металлист, чемпионат Украины, 30 октября 2022
фото - УПЛ
Вашему вниманию видео обзор матча Львов – Металлист, которые встречались в 10-м туре украинской Премьер-лиги. Харьковчане забили уже на девятой минуте – шестой гол в сезоне записал в свой актив Максим Прядун. Но он получил красную карточку во втором тайме, после чего Львов смог отыграться - классный гол забил Ременяк.
Vbet лига. 10-й тур
30 октября. Львов. Стадион Скиф
"Львов" – "Металлист" 1:1
Голы: Ременяк 78 – Прядун 9
Удаление: Прядун 62 (вторая желтая)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Шахтера после девяти лет в Европе и ОАЭ хочет вернуться в Бразилию
- Де Дзерби: путин забрал у меня Шахтер
- Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Фабрицио Романо: Мудрик топ, настоящий талант. Теперь очевидно, почему его не продали за 30 миллионов евро
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн