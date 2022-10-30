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Львов - Металлист 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Львов – Металлист, чемпионат Украины, 30 октября 2022

Львов - Металлист 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - УПЛ

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Львов – Металлист, которые встречались в 10-м туре украинской Премьер-лиги. Харьковчане забили уже на девятой минуте – шестой гол в сезоне записал в свой актив Максим Прядун. Но он получил красную карточку во втором тайме, после чего Львов смог отыграться - классный гол забил Ременяк.

Vbet лига. 10-й тур
30 октября. Львов. Стадион Скиф

"Львов" – "Металлист" 1:1

Голы: Ременяк 78 – Прядун 9

Удаление: Прядун 62 (вторая желтая)

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В статье: ФК Львов Максим Прядун Металлист (Харьков)
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