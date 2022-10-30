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Динамо шокировало Кривбасс двумя голами за две минуты. Ванат снова забивает. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Буяльский не отпускает конкурентов

Динамо шокировало Кривбасс двумя голами за две минуты. Ванат снова забивает. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" принимает "Кривбасс". Счет был открыт на 20-й минуте после того, как Сидорчук перехватил пас в центре поля и отдал на Ваната. Тот спокойно разобрался с защитником и пробил в верхний угол.

Примечательно, что Владислав отличился во втором матче подряд – на неделе он забил в ворота АЕК. В общем, это третий гол 20-летнего форварда в сезоне, до этого он также забивал "Шахтеру".

А уже через две минуты Ванат ассистировал Виталию Буяльскому. Для хавбека это шестой гол в чемпионате, он настиг Довбика и Прядуна в гонке бомбардиров УПЛ.

За ходом поединка "Динамо" – "Кривбасс" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Виталий Буяльский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Комментарии (3)
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oleg dynamo (львівська)
30.10.2022 в 18:00
ДК за 1-й тайм не створило ні одного моменту,повна імпотенція(а голи це Кривбас забив собі сам + добра гра Ваната)
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0
0
shat (киев)
30.10.2022 в 17:37
Сидорчук даун , без мысли , без видения поля , кострат футбольный ! ни одного паса вперёд ни одного действия для интриги , просто отбывает номер за зарплату , футбольный импотент
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
30.10.2022 в 17:58
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0
0

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