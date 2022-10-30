Динамо шокировало Кривбасс двумя голами за две минуты. Ванат снова забивает. ВИДЕО

В рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" принимает "Кривбасс". Счет был открыт на 20-й минуте после того, как Сидорчук перехватил пас в центре поля и отдал на Ваната. Тот спокойно разобрался с защитником и пробил в верхний угол.

Примечательно, что Владислав отличился во втором матче подряд – на неделе он забил в ворота АЕК. В общем, это третий гол 20-летнего форварда в сезоне, до этого он также забивал "Шахтеру".

А уже через две минуты Ванат ассистировал Виталию Буяльскому. Для хавбека это шестой гол в чемпионате, он настиг Довбика и Прядуна в гонке бомбардиров УПЛ.

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