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Динамо шокировало Кривбасс двумя голами за две минуты. Ванат снова забивает. ВИДЕО
Буяльский не отпускает конкурентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" принимает "Кривбасс". Счет был открыт на 20-й минуте после того, как Сидорчук перехватил пас в центре поля и отдал на Ваната. Тот спокойно разобрался с защитником и пробил в верхний угол.
Примечательно, что Владислав отличился во втором матче подряд – на неделе он забил в ворота АЕК. В общем, это третий гол 20-летнего форварда в сезоне, до этого он также забивал "Шахтеру".
А уже через две минуты Ванат ассистировал Виталию Буяльскому. Для хавбека это шестой гол в чемпионате, он настиг Довбика и Прядуна в гонке бомбардиров УПЛ.
За ходом поединка "Динамо" – "Кривбасс" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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