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Буяльский вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
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По системе "гол+пас" хавбек делит вторую-третью ступеньки в УПЛ

Буяльский вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский за час игры против "Кривбасса" оформил дубль и довел счет своим голам в текущем чемпионате до семи. Это позволило полузащитнику выйти в лидеры бомбардирской гонки УПЛ.

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Буяльский в нынешнем чемпионате забивал "Заре", "Львову", "Ворскле", а также дважды оформлял дубль: в ворота "Руха" и теперь "Кривбасса". Кроме того, у футболиста один результативный удар в еврокубках: он расстроил "Фенербахче" в матче квалификации Лиги чемпионов.

По системе "гол+пас" Буяльский теперь делит вторую-третью строчки с представителем "Руха" Таллесом Бренером - у обоих по 8 результативных действий. На одно действие больше у Михаила Мудрика из "Шахтера".

Первый гол Буяльского в ворота "Кривбасса"

Второй гол Буяльского в ворота "Кривбасса"

Будет добавлен позже

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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