Динамо - Кривбасс 3:1. Буяльский тащит, но не Цыганков

Мирча Луческу и Юрий Вернидуб - представители той эпохи УПЛ, которую в народе называют "золотой". Скажи им тогда кто-либо, что к 2022-му году один пойдет на то, чтобы возглавить "Динамо", а второй примет весьма амбициозный "Кривбасс", этому человеку просто бы не поверили на слово. Но все это действительно случилось. Стоит признать, что к своему 11-му тренерскому противостоянию наставники подходили в не лучшей форме. "Динамо" в кризисе, досрочно покинуло еврокубки, а в УПЛ отставало от лидеров на 12 балов. "Кривбасс" безумно тяжело входил в сезон и только в последних турах начал демонстрировать минимальные признаки жизни. По крайней мере, первую победу добыть им удалось - 2:1 против "Ингульца".

Киевский клуб играет по два матча в неделю, при этом еще и имеет несколько травмированных футболистов основы. Ротация от Луческу - вещь правильная и даже прогнозируемая. Сегодня опытный румынский коуч вернул в основу Попова, а также выпустил в центре поля Гармаша, спасшего клуб в игре против "АЕКа". А вот неплохо проявивший себя в игре против "Ворсклы" Лонвейк сегодня оказался в запасе. Что касается Вернидуба, то наставник показал себя консерватором - он оставил тот же набор футболистов, который добыл результат против "Ингульца". Хотя несколько замен ожидалось.

Несмотря на то, что Юрий Вернидуб идеально ставит игру вторым номером, первые десять минут "Кривбасс" решил не делиться мячом с "Динамо", придавив тех у владений Нещерета. Ничего кроме сумбура создать не удалось, однако выстрел Банады вполне сгодится для нарезки. Хавбек первым сыграл на подборе, выстрелил из-за пределов штрафной, сфера ударилась об Попова, а после пролетела рядом с дальней штангой. Киевский клуб не спеша входил в игру, но когда включился на полную, получил сразу "плюс два". Сначала Ванат получил передачу от Сидорчука, круто накрутил Ловрича и точно пробил метров с десяти. Вскоре все тот же Ванат на пару с Буяльским придумал отличную атаку - Владислав на этот раз ассистировал, а Виталий завершал. 2:0. И все это за какие-то две минуты.

Вернидуб был явно недоволен происходящими событиями. Он и игроков криками заводил, и ранние замены проводил (Кораблин вместо Татаркова), однако "Динамо" спокойно контролировало игру. По крайней мере так казалось до 45+2 минуты, когда вдруг защита хозяев провалилась, Якимец подключился на правом фланге, мощно прострелил в штрафную, а Дебелко спокойно и без сопротивления пробил в касание. 2:1, что означало одно - интрига все еще жива. Еще живее она могла стать в самом начале второй половины, когда идеальную возможность сделать дубль не воплотил в жизнь Дебелко - форвард из убойной позиции пробил в Нещерета. Вскоре "Кривбасс" за это был наказан. Вначале, спустя минуту после худшего удара в истории Виктора Цыганкова, пенальти заработал Виктор Цыганков, однако Виктор Цыганков с точки пробил очень неважно - Сарнавский вытащил. Однако радость была недолгой, поскольку следующий выпад стал голевым. Караваев выдал прострел с фланга, Ванат вовремя мяч пропустил, а Буяльский нанес точный удар. 3:1 - дубль от Виталия и идеальная взаимосвязь уже опытной "десятки" и юной "девятки" киевлян. Кажется, Беседин продолжит оставаться в запасе.

Несмотря на то, что гости снова отставали на два гола, шанс вернуться в игру у них был. Даже два. Сначала Дебелко выиграл воздух у Попова после подачи углового и пробил в штангу, а после Микитишин целил издали в дальний угол - Нещерет кончиками пальцев спас киевлян. Реализуй хотя бы один из двух эпизодов, можно было бы говорить о еще одном возрождении интриги, однако гости не смогли, а "Динамо" не отпустило. Киевляне прерывают серию из четырех подряд поединков без побед, благодаря чему поднимаются на седьмое место в УПЛ. Более того, если команда Луческу выиграет оба перенесенных матча, то сможет вплотную приблизиться к первой тройке. Однако на большее, учитывая прошлые потери, им пока рассчитывать не приходится.

"Кривбасс"? У команды было достаточно моментов и при должной реализации можно было доставить столичному клубу куда больше проблем. Однако с такими дырами в обороне Юрию Николаевича не стоит рассчитывать на большие свершения. Нужно срочно исправлять огрехи сзади, либо приучать себя бороться за выживание в УПЛ.

VBET-лига. 10-й тур

30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Динамо - Кривбасс 3:1

Голы: Владислав Ванат 20, Виталий Буяльский 22, Виталий Буяльский 59 - Роман Дебелко 45+2

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Кахим Пэррис 64), Владислав Ванат, Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Джастин Лонвейк 70), Александр Караваев (Константин Вивчаренко 64), Александр Тымчик (Томаш Кендзёра 64), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев 82)

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Тимур Кораблин 35, Денис Устименко 87), Владимир Якимец, Драган Ловрич, Роман Дебелко, Евгений Банада (Денис Шевченко 67), Дмитрий Семенов, Иван Дибанго, Максим Задерака (Артур Микитишин 67)

Предупреждения: Александр Тымчик 38, Денис Гармаш 44 - Иван Дибанго 58

Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 58