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Динамо - Кривбасс 3:1. Буяльский тащит, но не Цыганков

Премьер-лига
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(1 голосов)

Дубль Виталия, нереализованный пенальти Виктора

Динамо - Кривбасс 3:1. Буяльский тащит, но не Цыганков

Фото: УПЛ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу и Юрий Вернидуб - представители той эпохи УПЛ, которую в народе называют "золотой". Скажи им тогда кто-либо, что к 2022-му году один пойдет на то, чтобы возглавить "Динамо", а второй примет весьма амбициозный "Кривбасс", этому человеку просто бы не поверили на слово. Но все это действительно случилось. Стоит признать, что к своему 11-му тренерскому противостоянию наставники подходили в не лучшей форме. "Динамо" в кризисе, досрочно покинуло еврокубки, а в УПЛ отставало от лидеров на 12 балов. "Кривбасс" безумно тяжело входил в сезон и только в последних турах начал демонстрировать минимальные признаки жизни. По крайней мере, первую победу добыть им удалось - 2:1 против "Ингульца".

Киевский клуб играет по два матча в неделю, при этом еще и имеет несколько травмированных футболистов основы. Ротация от Луческу - вещь правильная и даже прогнозируемая. Сегодня опытный румынский коуч вернул в основу Попова, а также выпустил в центре поля Гармаша, спасшего клуб в игре против "АЕКа". А вот неплохо проявивший себя в игре против "Ворсклы" Лонвейк сегодня оказался в запасе. Что касается Вернидуба, то наставник показал себя консерватором - он оставил тот же набор футболистов, который добыл результат против "Ингульца". Хотя несколько замен ожидалось.

Несмотря на то, что Юрий Вернидуб идеально ставит игру вторым номером, первые десять минут "Кривбасс" решил не делиться мячом с "Динамо", придавив тех у владений Нещерета. Ничего кроме сумбура создать не удалось, однако выстрел Банады вполне сгодится для нарезки. Хавбек первым сыграл на подборе, выстрелил из-за пределов штрафной, сфера ударилась об Попова, а после пролетела рядом с дальней штангой. Киевский клуб не спеша входил в игру, но когда включился на полную, получил сразу "плюс два". Сначала Ванат получил передачу от Сидорчука, круто накрутил Ловрича и точно пробил метров с десяти. Вскоре все тот же Ванат на пару с Буяльским придумал отличную атаку - Владислав на этот раз ассистировал, а Виталий завершал. 2:0. И все это за какие-то две минуты.

Вернидуб был явно недоволен происходящими событиями. Он и игроков криками заводил, и ранние замены проводил (Кораблин вместо Татаркова), однако "Динамо" спокойно контролировало игру. По крайней мере так казалось до 45+2 минуты, когда вдруг защита хозяев провалилась, Якимец подключился на правом фланге, мощно прострелил в штрафную, а Дебелко спокойно и без сопротивления пробил в касание. 2:1, что означало одно - интрига все еще жива. Еще живее она могла стать в самом начале второй половины, когда идеальную возможность сделать дубль не воплотил в жизнь Дебелко - форвард из убойной позиции пробил в Нещерета. Вскоре "Кривбасс" за это был наказан. Вначале, спустя минуту после худшего удара в истории Виктора Цыганкова, пенальти заработал Виктор Цыганков, однако Виктор Цыганков с точки пробил очень неважно - Сарнавский вытащил. Однако радость была недолгой, поскольку следующий выпад стал голевым. Караваев выдал прострел с фланга, Ванат вовремя мяч пропустил, а Буяльский нанес точный удар. 3:1 - дубль от Виталия и идеальная взаимосвязь уже опытной "десятки" и юной "девятки" киевлян. Кажется, Беседин продолжит оставаться в запасе.

Несмотря на то, что гости снова отставали на два гола, шанс вернуться в игру у них был. Даже два. Сначала Дебелко выиграл воздух у Попова после подачи углового и пробил в штангу, а после Микитишин целил издали в дальний угол - Нещерет кончиками пальцев спас киевлян. Реализуй хотя бы один из двух эпизодов, можно было бы говорить о еще одном возрождении интриги, однако гости не смогли, а "Динамо" не отпустило. Киевляне прерывают серию из четырех подряд поединков без побед, благодаря чему поднимаются на седьмое место в УПЛ. Более того, если команда Луческу выиграет оба перенесенных матча, то сможет вплотную приблизиться к первой тройке. Однако на большее, учитывая прошлые потери, им пока рассчитывать не приходится.

"Кривбасс"? У команды было достаточно моментов и при должной реализации можно было доставить столичному клубу куда больше проблем. Однако с такими дырами в обороне Юрию Николаевича не стоит рассчитывать на большие свершения. Нужно срочно исправлять огрехи сзади, либо приучать себя бороться за выживание в УПЛ.

VBET-лига. 10-й тур
30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Динамо - Кривбасс 3:1
Голы: Владислав Ванат 20, Виталий Буяльский 22, Виталий Буяльский 59 - Роман Дебелко 45+2
Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Кахим Пэррис 64), Владислав Ванат, Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Джастин Лонвейк 70), Александр Караваев (Константин Вивчаренко 64), Александр Тымчик (Томаш Кендзёра 64), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев 82)
Кривбасс: Богдан Сарнавский, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Тимур Кораблин 35, Денис Устименко 87), Владимир Якимец, Драган Ловрич, Роман Дебелко, Евгений Банада (Денис Шевченко 67), Дмитрий Семенов, Иван Дибанго, Максим Задерака (Артур Микитишин 67)
Предупреждения: Александр Тымчик 38, Денис Гармаш 44 - Иван Дибанго 58
Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 58

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Комментарии (26)
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Carbide Pokrovsk (Покровск Донецк )
30.10.2022 в 20:08
Динамо начало играть?))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 20:10
пока только забивать
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0
0
dalexx (Украина)
30.10.2022 в 19:48
Новий тренер прийде - й порядок наведе!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 20:01
сёмин, газзаев - на низком старте!
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 19:44
Динамо с победой!!! Первый раз посмотрел матч от первой до последней минуты Капец насколько уровень упал. Защитники Кривбасса конечно начудили, уметь так надо.) В шоке от Циганкова. Что с ним случилось, почему Суркис его не отпускает? Сегодня он выглядел, как вредитель. Неужели не понятно, что не хочет он больше играть за Динамо. Отпустите его уже куда нибудь в топовый клуб …. Маккаби например
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+5
0
oleg dynamo (львівська)
30.10.2022 в 19:56
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.10.2022 в 19:37
Грали як могли, тому таке і вийшло А так перекрити простір та спіймати суперника на помилках, то свята справа! Але за рахунок цього вигравати вдома у команду третього ешелону то так собі. Три бали, Буяльскій очолює список бомбардирів, криза не пройдена. Особливе питання до Віті Ц... за таку гру ніхто тобі гарних грошей не дасть!
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+2
-1
tolina-ystas (Краматорск)
30.10.2022 в 19:27
Сейчас вся игра Динамо это уловить ошибку противника..В принципе в УПЛ можно и так но там где команды поопытней и мастеровитее такое не прокатит.Там нужно и самим что то создавать а не только ждать ошибки.
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0
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.10.2022 в 19:34
Что ты несёшь?
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+2
0
avatar
Campeón
30.10.2022 в 19:16
Вітаю мого земляка Барселініса з перемогою Динамо, за яке ми вболіваємо
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0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:18
жирону ещё поздравь)))
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+2
0
avatar
Campeón
30.10.2022 в 19:29
жирона - брудна команда. я такі не вітаю. да і з чим вітати? Мадридці самі винні
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:47
т.е. когда носорог модрич рубит по ногам - это не грязная игра, а у жириков - грязная?)) носорога просто "жалеют" судьи за такие удары, а ЗРЯ!
+2
0
avatar
Campeón
30.10.2022 в 19:59
передивись моменти з аутистом гаві та слабоумним гарсією вчорашнього матчу, наприклад, і зрозумієш кого справді жаліють та можливо перестанеш писати нісенітниці стосовно Модріча
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:20
Вот скажи мне, пришелец, а как ты в спец палату пронёс пиво и драп? Санитар знакомый?
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2022 в 19:21
сатреоп - это кто из прежних/параллельных?
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.10.2022 в 19:12
Хейтери, ви вже зовсім подуріли від своєї патологічної ненависті до Динамо! Досі нема жодного коментаря від динамівських вболівальників, а вже набігла хейтерська орда ...
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+2
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:14
Один чел с Чернигова это шо, орда?
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+2
-2
oleg dynamo (львівська)
30.10.2022 в 19:16
якщо нема то дай будь-ласка коментар ти...але чесний...
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+1
-1
Trahforel (Чернигов)
30.10.2022 в 19:48
"кто вы то, Я один здесь , к кому ты обращаешься , поехавший?" Добре , признаю , був не правий. Сподіваюсь дописувачі вибачать мою помилку. Не за одну палку ковбаси лягли під ФК "шуба" а за дві і 3 літри пива. Бо як міг таке допустити , що викормиши зеленочолого гетьмана так дешево підставлять дупло
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0
-3
Trahforel (Чернигов)
30.10.2022 в 19:07
Чисто хот-дог катнули. Після матчу знову будуть поцілунки вернидуба в десна з кимось з динамки. Ну хоч новачка з героїчно розставленими булками вдалося обіграти, який намагався не заважати в 2 із 3 голах забивати великому клубу. Дніпро і ШД чекаємо в кваліфаї до лч наступного сезону. Бо для ФК "шуби" там не буде суперників рівня кривбаса і за палку салямі з жигулівським пивом ніхто не погодиться зливати .
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0
-4
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:05
На шо можно рассчитывать с такими чудовищными ошибками в полузащите. А начали ведь хорошо. Эххх...
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+1
-1
oleg dynamo (львівська)
30.10.2022 в 19:03
як Циганков деградував це жах( я не про пеналь...,а по всі його неправильні передачі) 1-й тайм ДК повний нуль,в 2-му дві комбінації хороші одна це 3-й гол...Ванат сьогодні добре,а остальні...?і гляньте на гру Сидора,всі паси в зад,ніякого загострення...оки є але дякуючи Крмвбасу який сам собі забив двічі...Їм треба якусь перерву,я такого слабого ДК не бачив за 37 років які я за них вболіваю....
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-2
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Барселиниуc (землянин)
30.10.2022 в 19:10
Да, только благодаря двум детским ошибкам Семёнова и Татаркова Динамо и забило два гола, по сути не создав ничего путного. А до этого Кривбасс возил (!!!) Динамо и мог даже забить дважды. Но это Кривбасс...
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+2
-2
oleg dynamo (львівська)
30.10.2022 в 19:13
згідний
0
-2
Carbide Pokrovsk (Покровск Донецк )
30.10.2022 в 20:11
Может его лучше в Шахтёр отдать? Ну если не дутый мыльный пузырь,там сможет реанимировать свою игру.а так...
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0
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