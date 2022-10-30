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Киевляне выиграли, но не поразили. Видео голов и обзор матча Динамо - Кривбасс 3:1
Четвертая победа киевлян в восьми играх чемпионата
Фото: УПЛ / Автор невідомий
До игры с "Кривбассом" команда Мирчи Луческу имела полосу из четырех матчей подряд без побед. Прервать ее удалось в поединке против дебютанта лиги, который слишком много ошибался у собственных ворот.
VBET лига. 10-й тур
30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Динамо – Кривбасс 3:1
Голы: Владислав Ванат 20, Виталий Буяльский 22, Виталий Буяльский 59 - Роман Дебелко 45+2
Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 58
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