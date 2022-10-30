Киевляне выиграли, но не поразили. Видео голов и обзор матча Динамо - Кривбасс 3:1

До игры с "Кривбассом" команда Мирчи Луческу имела полосу из четырех матчей подряд без побед. Прервать ее удалось в поединке против дебютанта лиги, который слишком много ошибался у собственных ворот. Эти три очка позволили "динамовцам" подняться на седьмую строчку в таблице. "Кривбасс" остается в опасной зоне переходных игр за право остаться в Премьер-лиге.

VBET лига. 10-й тур

30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Динамо – Кривбасс 3:1

Голы: Владислав Ванат 20, Виталий Буяльский 22, Виталий Буяльский 59 - Роман Дебелко 45+2

Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 58