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Киевляне выиграли, но не поразили. Видео голов и обзор матча Динамо - Кривбасс 3:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертая победа киевлян в восьми играх чемпионата

Киевляне выиграли, но не поразили. Видео голов и обзор матча Динамо - Кривбасс 3:1

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

До игры с "Кривбассом" команда Мирчи Луческу имела полосу из четырех матчей подряд без побед. Прервать ее удалось в поединке против дебютанта лиги, который слишком много ошибался у собственных ворот. Эти три очка позволили "динамовцам" подняться на седьмую строчку в таблице. "Кривбасс" остается в опасной зоне переходных игр за право остаться в Премьер-лиге.

VBET лига. 10-й тур
30 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Динамо – Кривбасс 3:1
Голы: Владислав Ванат 20, Виталий Буяльский 22, Виталий Буяльский 59 - Роман Дебелко 45+2
Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 58

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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