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Луческу – о победе над Кривбассом: Просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе

Премьер-лига
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Динамо победило со счетом 3:1

Луческу – о победе над Кривбассом: Просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу команды над криворожским "Кривбассом" со счетом 3:1 в рамках десятого тура УПЛ. На пресс-конференции коуч рассказал о новичках команды, игре Буяльского, а также о том, что мешало играть раньше.

Мистер, ранее вы говорили, что новички команды еще не готовы играть. Сейчас Лонвейк и Пэррис получают игровое время, выходят на замены. Что вы можете сказать об их адаптации в команде?

"Конечно, им еще нужно время. У нас много официальных игр и практически нет тренировочного процесса, поэтому было сложно оценить состояние новичков. На завтрашнее утро у нас запланирована тренировка для тех, кто сегодня не играл или получил мало игрового времени, затем - переезд. Тренировочным днем у нас остается только вторник. Поэтому мне сложно определить уровень игроков лишь по одной тренировке в неделю. Для того, чтобы выходить в стартовом составе, они должны превосходить футболистов, которые играют на их позициях.

Как молодые игроки, они должны расти за счет тренировок и игр. Когда я почувствую, что они готовы и могут помочь команде, дам им шанс в основном составе. То же самое касается и Самбы Диалло.

Когда игрок приходит в команду в последний день трансферного окна, и нет возможности определить его потенциал в контрольных играх, таким футболистам сложно себя проявить. Как и тренеру - сложно их оценить. Нужно время, чтобы понять и узнать друг друга. Нельзя проводить эксперименты в ходе игр".

В чем, по вашему мнению, заключается феномен Буяльского, который демонстрирует фантастический футбол в Динамо, но в сборную не вызывается?

"Каждый тренер приглашает игроков в сборную, следуя своей философии и виденью игры. Не думаю, что Петраков не вызывает Буяльского во вред себе. Виталий - отличный игрок, с высоким футбольным интеллектом и большим опытом. Возможно, сейчас не лучший период и у него, и у команды, но сегодняшняя игра лишний раз показала, насколько важно присутствие Буяльского на поле".

"Динамо" сегодня провело лучший матч в сезоне - команда выглядела агрессивно, высоко прессинговала, создавала моменты за счет ошибок соперника. Что мешало демонстрировать такой футбол ранее?

"Я просил игроков начать с чистого листа, забыв о еврокубковых играх и всех трудностях. В Лиге Европы у нас сильная группа: "Фенербахче" идет на первом месте в чемпионате, "Ренн" борется за вторую позицию. Но мы - профессионалы, и должны вернуться к игре, которую показывали, ведь от нас ждут результата и хорошей игры. Поэтому просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе.

У нас были ошибки, связанные с логистикой: наверное, лучше было остаться в Лодзи и продолжать подготовку там, чтобы меньше переезжать. Мы играли на равных в проигранном матче с "Бенфикой" - сейчас эта команда демонстрирует очень высокий уровень и громит всех в чемпионате. Мы верили, что сможем одолеть "Бенфику" в квалификации Лиги чемпионов, и это поражение сбило нас с толку. Думаю, что наш спад в большой степени был связан именно с вылетом из Лиги чемпионов.

Хочется надеяться, что трудности останутся позади. Мы неплохо выглядели во всех играх, контролировали мяч. Но то, какие "подарки" мы делали соперникам в Лиге Европы, только прибавляли негатива. Допущенные ошибки били по команде психологически, приводили к отсутствию концентрации в игровых моментах. Тяжело справляться, когда ты ждешь поддержки и помощи, а получаешь лишь критику. Я просил игроков прислушиваться к моим оценкам, а не оценкам прессы".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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