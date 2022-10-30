Луческу – о победе над Кривбассом: Просил ребят переступить через проблемы и выглядеть сегодня иначе

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу команды над криворожским "Кривбассом" со счетом 3:1 в рамках десятого тура УПЛ. На пресс-конференции коуч рассказал о новичках команды, игре Буяльского, а также о том, что мешало играть раньше.

Мистер, ранее вы говорили, что новички команды еще не готовы играть. Сейчас Лонвейк и Пэррис получают игровое время, выходят на замены. Что вы можете сказать об их адаптации в команде?

"Конечно, им еще нужно время. У нас много официальных игр и практически нет тренировочного процесса, поэтому было сложно оценить состояние новичков. На завтрашнее утро у нас запланирована тренировка для тех, кто сегодня не играл или получил мало игрового времени, затем - переезд. Тренировочным днем у нас остается только вторник. Поэтому мне сложно определить уровень игроков лишь по одной тренировке в неделю. Для того, чтобы выходить в стартовом составе, они должны превосходить футболистов, которые играют на их позициях. Как молодые игроки, они должны расти за счет тренировок и игр. Когда я почувствую, что они готовы и могут помочь команде, дам им шанс в основном составе. То же самое касается и Самбы Диалло. Когда игрок приходит в команду в последний день трансферного окна, и нет возможности определить его потенциал в контрольных играх, таким футболистам сложно себя проявить. Как и тренеру - сложно их оценить. Нужно время, чтобы понять и узнать друг друга. Нельзя проводить эксперименты в ходе игр".

В чем, по вашему мнению, заключается феномен Буяльского, который демонстрирует фантастический футбол в Динамо, но в сборную не вызывается?

"Каждый тренер приглашает игроков в сборную, следуя своей философии и виденью игры. Не думаю, что Петраков не вызывает Буяльского во вред себе. Виталий - отличный игрок, с высоким футбольным интеллектом и большим опытом. Возможно, сейчас не лучший период и у него, и у команды, но сегодняшняя игра лишний раз показала, насколько важно присутствие Буяльского на поле".

"Динамо" сегодня провело лучший матч в сезоне - команда выглядела агрессивно, высоко прессинговала, создавала моменты за счет ошибок соперника. Что мешало демонстрировать такой футбол ранее?