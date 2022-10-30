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Вернидуб – о матче с Динамо: В первые 20 минут нам все удавалось
Кривбасс проиграл со счетом 1:3
Фото: ФК Кривбасс
Юрий Вернидуб, коуч криворожского "Кривбасса", на пресс-конференции после матча с "Динамо" прокомментировал поражение от киевлян со счетом 1:3.
"Проиграли 1:3, но мне понравилось, какую игру демонстрировали как мы, так и "Динамо". Особенно в первые 20 минут нам все удавалось. Но не хватило концентрации. В моментах с двумя пропущенными голами мы сделали хороший подарок "Динамо". Первый эпизод — ошибка нашего центрального защитника. Мы просили не играть через центр, но последовала передача в центр и обрезка, после которой пропустили мяч вследствие контратаки. А второй пропущенный мяч — это вообще "шедевр".
Однако важно, что ребята не остановились, забили в концовке первого тайма и вернулись в игру. А на второй тайм вышли еще с большим настроем показать себя. Были моменты, где могли сравнять счет, но нам не удалось забить. Тогда как у Киева вышло забить еще один мяч. Поздравляю "Динамо" с победой. А мы будем дальше работать и стараться показывать футбол еще лучше, чем сегодня. Обидно только, что ошибки, допущенные ребятами, становятся голевыми".
Как вы будете в будущем настраивать команду на матчи, чтобы подняться в турнирной таблице?
"Думаю, для этого, прежде всего, нужно время. Команда совсем новая, месяца-двух недостаточно, чтобы сыграться. Тем более, война в нашей стране не позволила провести на сборах спарринги хорошего уровня и качественную подготовку.
Из-за этого чемпионат Украины сейчас настолько непредсказуемый. То же "Динамо" потеряло много очков, "Шахтер" … Самое главное, что мы проводим этот чемпионат — для наших парней на фронте. Знаю, что многие футбольные фанаты сейчас защищают нашу страну, они следят за футболом и переживают, для них это дополнительные эмоции. Поэтому мы должны провести чемпионат до конца, что позволит сохранить представительство в еврокубках. Главная победа — это победа нашей страны над Россией. А после нее, думаю, все наладится, и болельщики вернутся на стадионы. Необходимо набраться терпения и продолжать следить за нашим футболом. Поскорее бы закончилась война и мы победили — тогда все будет хорошо".
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