Вернидуб – о матче с Динамо: В первые 20 минут нам все удавалось

Юрий Вернидуб, коуч криворожского "Кривбасса", на пресс-конференции после матча с "Динамо" прокомментировал поражение от киевлян со счетом 1:3.

"Проиграли 1:3, но мне понравилось, какую игру демонстрировали как мы, так и "Динамо". Особенно в первые 20 минут нам все удавалось. Но не хватило концентрации. В моментах с двумя пропущенными голами мы сделали хороший подарок "Динамо". Первый эпизод — ошибка нашего центрального защитника. Мы просили не играть через центр, но последовала передача в центр и обрезка, после которой пропустили мяч вследствие контратаки. А второй пропущенный мяч — это вообще "шедевр".

Однако важно, что ребята не остановились, забили в концовке первого тайма и вернулись в игру. А на второй тайм вышли еще с большим настроем показать себя. Были моменты, где могли сравнять счет, но нам не удалось забить. Тогда как у Киева вышло забить еще один мяч. Поздравляю "Динамо" с победой. А мы будем дальше работать и стараться показывать футбол еще лучше, чем сегодня. Обидно только, что ошибки, допущенные ребятами, становятся голевыми".