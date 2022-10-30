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Металлист обратится в Комитет арбитров после матча со Львовом
В Харькове недовольны работой Александра Соловьяна
Фото: ФК Металіст / Автор невідомий
Харьковский "Металлист" планирует обратиться в Комитет арбитров УАФ по итогу матча против "Львова". Напомним, что харьковчане
"Обойдемся без эмоций и не будем давать оценку арбитражу по горячим следам. Но очевидно, что футбольный клуб "Металлист" обязательно будет делать запрос в Комитет арбитров УАФ относительно ряда решений, которые, на наш взгляд, ошибочны и повлияли на результат игры.
Понимаю наших болельщиков, которые удивлены и расстроены судейством, именно поэтому ФК "Металлист" потребует экспертной оценки компетентных органов согласно регламенту и другим нормативным документам", - сказал Грига.
Добавим, что встречу "Львов" - "Металлист" судил Александр Соловьян.
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