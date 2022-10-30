Металлист обратится в Комитет арбитров после матча со Львовом

Харьковский "Металлист" планирует обратиться в Комитет арбитров УАФ по итогу матча против "Львова". Напомним, что харьковчане завершили встречу вничью 1:1 и доигрывали вдесятером после удаления Прядуна. Об этом в интервью клубной пресс-службе сообщил директор "Металлиста" Валерий Грига.

"Обойдемся без эмоций и не будем давать оценку арбитражу по горячим следам. Но очевидно, что футбольный клуб "Металлист" обязательно будет делать запрос в Комитет арбитров УАФ относительно ряда решений, которые, на наш взгляд, ошибочны и повлияли на результат игры.

Понимаю наших болельщиков, которые удивлены и расстроены судейством, именно поэтому ФК "Металлист" потребует экспертной оценки компетентных органов согласно регламенту и другим нормативным документам", - сказал Грига.