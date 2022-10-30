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Металлист обратится в Комитет арбитров после матча со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

В Харькове недовольны работой Александра Соловьяна

Металлист обратится в Комитет арбитров после матча со Львовом

Фото: ФК Металіст / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" планирует обратиться в Комитет арбитров УАФ по итогу матча против "Львова". Напомним, что харьковчане завершили встречу вничью 1:1 и доигрывали вдесятером после удаления Прядуна. Об этом в интервью клубной пресс-службе сообщил директор "Металлиста" Валерий Грига.

"Обойдемся без эмоций и не будем давать оценку арбитражу по горячим следам. Но очевидно, что футбольный клуб "Металлист" обязательно будет делать запрос в Комитет арбитров УАФ относительно ряда решений, которые, на наш взгляд, ошибочны и повлияли на результат игры.

Понимаю наших болельщиков, которые удивлены и расстроены судейством, именно поэтому ФК "Металлист" потребует экспертной оценки компетентных органов согласно регламенту и другим нормативным документам", - сказал Грига.

Добавим, что встречу "Львов" - "Металлист" судил Александр Соловьян.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
31.10.2022 в 00:37
Зачем в Комитет арбитров УАФ? Сразу в Лозану к прокурору!
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