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Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0

Премьер-лига
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Александр Приходько посетил игру в Ужгороде

Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" воспользовался осечкой "Шахтера" в матче с "Александрией" и увеличил преимущество над своим преследователем. Теперь команда Александра Кучера лидирует, имея на пять очков больше "горняков". Таким образом, даже когда дончане проведут свой перенесенный матч с "Минаем", они все равно будут отставать от днепрян, если те не станут оступаться. "Черноморец" все еще замыкает таблицу чемпионата: одесситы еще ни разу не побеждали в официальной игре после возвращения на должность главного тренера Романа Григорчука. Своими эмоциями от игры через фоторепортаж с вами делится наш корреспондент Александр Приходько.

Фотогалерея

Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 1Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 2Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 3Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 4Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 5Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 6Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 7Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 8Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 9Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 10Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 11Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 12Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 13Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 14Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 15Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 16Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 17Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 18Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 19Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 20Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 21Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 22Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 23Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 24Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 25Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 26Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 27Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 28Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 29Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 30Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 31Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 32Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 33Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 34Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 35Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 36Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0 - фото 37
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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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