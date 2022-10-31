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Команда Кучера уходит в отрыв. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Черноморец 1:0
Александр Приходько посетил игру в Ужгороде
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" воспользовался осечкой "Шахтера" в матче с "Александрией" и увеличил преимущество над своим преследователем. Теперь команда Александра Кучера лидирует, имея на пять очков больше "горняков". Таким образом, даже когда дончане проведут свой перенесенный матч с "Минаем", они все равно будут отставать от днепрян, если те не станут оступаться. "Черноморец" все еще замыкает таблицу чемпионата: одесситы еще ни разу не побеждали в официальной игре после возвращения на должность главного тренера Романа Григорчука. Своими эмоциями от игры через фоторепортаж с вами делится наш корреспондент Александр Приходько.
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