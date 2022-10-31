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Ванат: Нападающий должен уметь обыгрывать один в один, даже двух защитников
Форвард "Динамо" рассказал о победе над "Кривбассом"
Фото: ФК Динамо Київ
Автор первого гола и результативной передачи в матче против "Кривбасса" Владислав Ванат поделился впечатлениями от игры (3:1).
– Влад, как считаешь, сегодня ты провел свой пока лучший матч в сезоне?
– В принципе, все матчи были неплохие, но сегодня – да, один из лучших. Впрочем, я надеюсь, что мои лучшие матчи впереди.
– Тренер доволен сегодняшней игрой?
– В принципе, да. Если бы мы выиграли с сухим счетом, конечно, было бы лучше. Но и так получилась хорошая игра.
– Твой гол стал украшением матча. Как принял решение смело пойти в обводку и ударить по воротам?
– Решение принял легко, ведь нам говорят так делать. Тем более, нападающий должен уметь обыгрывать один в один, даже двух защитников. Просто сыграл в этом эпизоде, как и нужно играть нападающему.
– То, что после первого мяча вы быстро забили второй, облегчило игру?
– Да, стало гораздо легче играть. Однако пропущенный "в раздевалку" мяч мог нас надломить. Благо, мы вышли на второй тайм с нужным настроем, забили третий гол, а могли забить еще несколько. Считаю, что победа заслужена.
– В сегодняшнем матче тактика команды каким-то образом изменилась? Что привело к эффективности нападения?
– Мне кажется, сегодня мы сыграли более агрессивно. Так, как мы привыкли играть в прошлом сезоне.
– В игре в Ларнаке этой агрессии не хватало? Она появилась только в конце игры?
– Да, к сожалению, там мы играли иначе. Только когда вышел Гармаш, он добавил агрессии и забил два мяча, - сказал Ванат.
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