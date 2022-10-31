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У врагов нет шансов. На стороне ВСУ воюет даже Мандалорец. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Минобороны поделилось секретными файлами

У врагов нет шансов. На стороне ВСУ воюет даже Мандалорец. ВИДЕО

Roy Rochlin/Getty Images for ReedPop

UA-Футбол
Новина українською

Воины ВСУ продолжают теснить врагов со своей земли, продвигаясь на всех фронтах.

Неудивительно, ведь в рядах наших вооруженных сил воюет даже Мандалорец.

Об этом отчиталось Министерство обороны в отдельном ролике.

Если Люк Скайуокер собирает для Украины армию дронов, то почему бы не появится и Мандалорцу?

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В статье: война с россией
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