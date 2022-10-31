У врагов нет шансов. На стороне ВСУ воюет даже Мандалорец. ВИДЕО

Воины ВСУ продолжают теснить врагов со своей земли, продвигаясь на всех фронтах.

Неудивительно, ведь в рядах наших вооруженных сил воюет даже Мандалорец.

Об этом отчиталось Министерство обороны в отдельном ролике.

Если Люк Скайуокер собирает для Украины армию дронов, то почему бы не появится и Мандалорцу?