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У врагов нет шансов. На стороне ВСУ воюет даже Мандалорец. ВИДЕО
Минобороны поделилось секретными файлами
Roy Rochlin/Getty Images for ReedPop
Воины ВСУ продолжают теснить врагов со своей земли, продвигаясь на всех фронтах.
Неудивительно, ведь в рядах наших вооруженных сил воюет даже Мандалорец.
Об этом отчиталось Министерство обороны в отдельном ролике.
Если Люк Скайуокер собирает для Украины армию дронов, то почему бы не появится и Мандалорцу?
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