Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые интересные футбольные матчи, которые пройдут в течение выходных - с 4-го по 6 ноября.

Пятница, 4 ноября

11-й тур УПЛ начнется противостоянием "Ворсклы" и "Львова". В Испании можно посмотреть на матч "Атлетика" с командой, которая летом чуть не купила Цыганкова, а в Италии из кризиса попытается выйти "Удинезе".

"Ворскла" – "Львов". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Боруссия" М – "Штутгарт". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Удинезе" - "Лечче"-. Серия А. 21:45. MEGOGO

"Жирона" - "Атлетик". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Суббота, 5 ноября

В УПЛ на этот день запланировано четыре игры. Центральной выглядит встреча "Зари" с "Металлистом", но и матчи с участием "Александрии" и "Шахтера" будут иметь своего зрителя. В Англии Миколенко и его "Эвертон" попытаются победить "Лестер". В Германии "Бавария" будет экзаменовать "Герту". В Италии увидим матч первой и второй команды текущего чемпионата - "Наполи" и "Аталанты", а в Испании "Барселоне" будет противостоять "Альмерия".

"Александрия" – "Колос". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Заря" – "Металлист". УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2

УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2 "Верес" - "Металлист 1925. УПЛ. 15:00. Setanta Sports

УПЛ. 15:00. Setanta Sports "Герта" – "Бавария". УПЛ. 16:30. Setanta Sports

"Шахтер" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. Setanta Sports

УПЛ. 17:00. Setanta Sports "Манчестер Сити" – "Фулгэм". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Аталанта" - "Наполи". Серия А. 19:00. MEGOGO

"Эвертон" - "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Милан" – "Специя". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Барселона" – "Альмерия". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 6 ноября

Традиционно участники ЛЕ и ЛК от Украины играют в последний день недели - "Днепр-1" встретится с "Минаем", "Динамо" поедет в гости к "Черноморцу". В Англии сразу два ТОП-матча – лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси", а также поединок "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Великое римское дерби сыграют "Рома" и "Лацио", а еще будет битва всей Италии - "Интера" и "Юве". В Испании рекомендуем к просмотру андалуское дерби – "Севилья" – "Бетис".