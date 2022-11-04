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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября

Премьер-лига
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Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые интересные футбольные матчи, которые пройдут в течение выходных - с 4-го по 6 ноября.

Пятница, 4 ноября

11-й тур УПЛ начнется противостоянием "Ворсклы" и "Львова". В Испании можно посмотреть на матч "Атлетика" с командой, которая летом чуть не купила Цыганкова, а в Италии из кризиса попытается выйти "Удинезе".

  • "Ворскла" – "Львов". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Боруссия" М – "Штутгарт". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
  • "Удинезе" - "Лечче"-. Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Жирона" - "Атлетик". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Суббота, 5 ноября

В УПЛ на этот день запланировано четыре игры. Центральной выглядит встреча "Зари" с "Металлистом", но и матчи с участием "Александрии" и "Шахтера" будут иметь своего зрителя. В Англии Миколенко и его "Эвертон" попытаются победить "Лестер". В Германии "Бавария" будет экзаменовать "Герту". В Италии увидим матч первой и второй команды текущего чемпионата - "Наполи" и "Аталанты", а в Испании "Барселоне" будет противостоять "Альмерия".

  • "Александрия" – "Колос". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Заря" – "Металлист". УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2
  • "Верес" - "Металлист 1925. УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Герта" – "Бавария". УПЛ. 16:30. Setanta Sports
  • "Шахтер" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Манчестер Сити" – "Фулгэм". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Аталанта" - "Наполи". Серия А. 19:00. MEGOGO
  • "Эвертон" - "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
  • "Милан" – "Специя". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Барселона" – "Альмерия". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 6 ноября

Традиционно участники ЛЕ и ЛК от Украины играют в последний день недели - "Днепр-1" встретится с "Минаем", "Динамо" поедет в гости к "Черноморцу". В Англии сразу два ТОП-матча – лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси", а также поединок "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Великое римское дерби сыграют "Рома" и "Лацио", а еще будет битва всей Италии - "Интера" и "Юве". В Испании рекомендуем к просмотру андалуское дерби – "Севилья" – "Бетис".

  • "Днепр-1" - "Минай". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2
  • "Челси" – "Арсенал". АПЛ. 14:00. Setanta Sports
  • "Лорьян" – ПСЖ. Лига 1. 14:00. MEGOGO
  • "Черноморец" - "Динамо. УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
  • "Рух" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2
  • "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
  • "Рома" - "Лацио". Серия А. 19:00. MEGOGO
  • "Ювентус" - "Интер". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Марсель" - "Лион". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Английская Премьер-лига Серия А Ла Лига Украинская Премьер-лига Лига конференций
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