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Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября
Днепр-1 сыграет за первое место, Динамо за престиж
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые интересные футбольные матчи, которые пройдут в течение выходных - с 4-го по 6 ноября.
Пятница, 4 ноября
11-й тур УПЛ начнется противостоянием "Ворсклы" и "Львова". В Испании можно посмотреть на матч "Атлетика" с командой, которая летом чуть не купила Цыганкова, а в Италии из кризиса попытается выйти "Удинезе".
- "Ворскла" – "Львов". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Боруссия" М – "Штутгарт". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
- "Удинезе" - "Лечче"-. Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Жирона" - "Атлетик". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Суббота, 5 ноября
В УПЛ на этот день запланировано четыре игры. Центральной выглядит встреча "Зари" с "Металлистом", но и матчи с участием "Александрии" и "Шахтера" будут иметь своего зрителя. В Англии Миколенко и его "Эвертон" попытаются победить "Лестер". В Германии "Бавария" будет экзаменовать "Герту". В Италии увидим матч первой и второй команды текущего чемпионата - "Наполи" и "Аталанты", а в Испании "Барселоне" будет противостоять "Альмерия".
- "Александрия" – "Колос". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Заря" – "Металлист". УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2
- "Верес" - "Металлист 1925. УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Герта" – "Бавария". УПЛ. 16:30. Setanta Sports
- "Шахтер" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Манчестер Сити" – "Фулгэм". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Аталанта" - "Наполи". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Эвертон" - "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Милан" – "Специя". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Барселона" – "Альмерия". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 6 ноября
Традиционно участники ЛЕ и ЛК от Украины играют в последний день недели - "Днепр-1" встретится с "Минаем", "Динамо" поедет в гости к "Черноморцу". В Англии сразу два ТОП-матча – лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси", а также поединок "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Великое римское дерби сыграют "Рома" и "Лацио", а еще будет битва всей Италии - "Интера" и "Юве". В Испании рекомендуем к просмотру андалуское дерби – "Севилья" – "Бетис".
- "Днепр-1" - "Минай". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2
- "Челси" – "Арсенал". АПЛ. 14:00. Setanta Sports
- "Лорьян" – ПСЖ. Лига 1. 14:00. MEGOGO
- "Черноморец" - "Динамо. УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Рух" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2
- "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
- "Рома" - "Лацио". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Ювентус" - "Интер". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Марсель" - "Лион". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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