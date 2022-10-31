Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 31 октября – 6 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые интересные футбольные матчи, которые пройдут в течение недели с 31 октября по 6 ноября.

Понедельник, 31 октября

В первый день недели будет сыгран последний матч 10-го тура (без учета перенесенного) – "Колос" примет "Верес". В Италии "Рома" должна побеждать на выезде "Верону", чтобы не выпасть из числа претендентов на высокие места. Сейчас команда Моуриньо шестая.

"Колос" - "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Верона" – "Рома". Серия А. 19:30. MEGOGO

"Монца" - "Болонья". Серия А. 21:45. MEGOGO

Вторник, 1 ноября

В последнем туре Лиги Чемпионов не так много интриг, как хотелось бы. Тем не менее, будет несколько интересных противостояний. Например, в группе А "Наполи" и "Ливерпуль" сразятся за первое место. В группе В "Атлетико" и "Байер" заочно определят, кто пойдет в Лигу Европы, а группа D вообще одна сплошная интрига – там шансы на плей-офф имеют все четыре команды. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо противостояния "Баварии" и "Интера".

"Байер" – "Брюгге". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Порту" – "Атлетико". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Ливерпуль" – "Наполи". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Бавария" – "Интер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Марсель" – "Тоттенхэм". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Спортинг" - "Айнтрахт". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Среда, 2 ноября

Конечно, главный матч дня для украинских болельщиков – встреча "Шахтера" с "Лейпцигом", которые сыграют за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. За второе место в группе Е сыграют "Милан" и "Зальцбург". Добавим в список матчи грандов, хоть они свои задачи и выполнили. Хотя "Ювентусу" все еще нужно обыграть ПСЖ, чтобы случайно не пропустить на третье место "Маккаби".

"Лейпциг" – "Шахтер". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO "Реал" – "Селтик". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO

"Милан" – "Зальцбург". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Севилья". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Ювентус" – ПСЖ. Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

"Маккаби" - "Бенфика". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO

Четверг, 3 ноября

В Лиге Европы для нас все решено – "Динамо" вылетело, но посмотреть на долгожданную победу команды Луческу никто не запрещал. Интересной выглядит пара "Реал Сосьедад" – МЮ – это будет матч за первое место в группе. А еще "Роме" нужно побеждать "Лудогорец", чтобы выйти со второго места в плей-офф. "Днепр-1" сразится с АЗ за первое место в своей группе Лиги Конференций.

АЗ – "Днепр-1". Лига конференций. 19:45. MEGOGO

Лига конференций. 19:45. MEGOGO "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед". Лига Европы. 19:45. MEGOGO

"Динамо" – "Фенербахче". Лига Европы. 22:00. MEGOGO

Лига Европы. 22:00. MEGOGO "Рома" - "Лудогорец". Лига Европы. 22:00. MEGOGO

Пятница, 4 ноября

11-й тур УПЛ начнется противостоянием "Ворсклы" и "Львова". В Испании можно посмотреть на матч "Атлетика" с командой, которая летом чуть не купила Цыганкова, а в Италии из кризиса попытается выйти "Удинезе".

"Ворскла" – "Львов". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Боруссия" М – "Штутгарт". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Удинезе" - "Лечче"-. Серия А. 21:45. MEGOGO

"Жирона" - "Атлетик". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Суббота, 5 ноября

В УПЛ на этот день запланировано четыре игры. Центральной выглядит встреча "Зари" с "Металлистом", но и матчи с участием "Александрии" и "Шахтера" будут иметь своего зрителя. В Англии Миколенко и его "Эвертон" попытаются победить "Лестер". В Германии "Бавария" будет экзаменовать "Герту". В Италии увидим матч первой и второй команды текущего чемпионата - "Наполи" и "Аталанты", а в Испании "Барселоне" будет противостоять "Альмерия".

"Александрия" – "Колос". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Заря" – "Металлист". УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2

УПЛ. 15:00. УНИАН/2+2 "Верес" - "Металлист 1925. УПЛ. 15:00. Setanta Sports

УПЛ. 15:00. Setanta Sports "Герта" – "Бавария". УПЛ. 16:30. Setanta Sports

"Шахтер" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. Setanta Sports

УПЛ. 17:00. Setanta Sports "Манчестер Сити" – "Фулгэм". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Аталанта" - "Наполи". Серия А. 19:00. MEGOGO

"Эвертон" - "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Милан" – "Специя". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Барселона" – "Альмерия". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 6 ноября

Традиционно участники ЛЕ и ЛК от Украины играют в последний день недели - "Днепр-1" встретится с "Минаем", "Динамо" сыграет с "Черноморцем". В Англии сразу два ТОП-матча – лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси", а также поединок "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Великое римское дерби сыграют "Рома" и "Лацио", а еще будет битва всей Италии - "Интера" и "Юве". В Испании рекомендуем к просмотру андалуское дерби – "Севилья" – "Бетис".

"Днепр-1" - "Минай". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2

"Челси" – "Арсенал". АПЛ. 14:00. Setanta Sports

"Лорьян" – ПСЖ. Лига 1. 14:00. MEGOGO

"Черноморец" - "Динамо. УПЛ. 15:00. Setanta Sports

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 16:00. Setanta Sports

"Рух" - "Ингулец". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". АПЛ. 18:30. Setanta Sports

"Рома" - "Лацио". Серия А. 19:00. MEGOGO

"Ювентус" - "Интер". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Марсель" - "Лион". Лига 1. 21:45. MEGOGO