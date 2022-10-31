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Колос - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Не на пике, но с амбициями
Фото: Александр Приходько
Закрывать программу десятого тура УПЛ будут матчем в Ковалевке. Местный "Колос", переживающий четырехматчевую серию без побед, примет "Верес". Ровенчане в этом сезоне на выезде играют куда лучше, нежели в родных стенах, однако и команда Вышняка дома пока не проигрывала. В общем, есть все предпосылки увидеть достаточно равный матч, пускай и не самый зрелищный.
VBET-лига. 10-й тур
31 октября, Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" 13:00 "Верес"
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