Колос - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Закрывать программу десятого тура УПЛ будут матчем в Ковалевке. Местный "Колос", переживающий четырехматчевую серию без побед, примет "Верес". Ровенчане в этом сезоне на выезде играют куда лучше, нежели в родных стенах, однако и команда Вышняка дома пока не проигрывала. В общем, есть все предпосылки увидеть достаточно равный матч, пускай и не самый зрелищный.

VBET-лига. 10-й тур

31 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" 13:00 "Верес"