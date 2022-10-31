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Кабаев: Все игроки Динамо – взрослые люди и понимают ситуацию

Премьер-лига
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Хавбек "бело-синих" считает, кто команде по силам выйти из кризиса

Кабаев: Все игроки Динамо – взрослые люди и понимают ситуацию

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал победный матч с криворожским "Кривбассом" (3:1) в рамках 10-го тура УПЛ.

– Насколько важно в психологическом плане после неудачи с "АЕКом" победить в чемпионате?

– Выигрывать всегда важно, чтобы сохранять дух победителя. Мы - "Динамо" Киев, и нам нужно не считаться с другими, а смотреть на свою игру и в каждом матче добывать три очка.

После неудач для нас было очень важно забить больше одного гола, выиграть и заработать эти три балла.

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– Какая атмосфера в команде, ведь "Динамо" получает много критики?

Все игроки – взрослые люди и понимают ситуацию, которая сложилась вокруг нашей команды. Хотелось бы выйти из нее с гордо поднятой головой. Уверен, что мы можем это сделать. У каждой команды бывает чёрная полоса. Ситуация неприятная, но благодарим наших болельщиков, которые верят в нас. Будем делать все для того, чтобы поскорее началась белая полоса.

– Был ли разговор в коллективе, чтобы завести команду и переломить ситуацию?

– В коллективе мы очень много разговариваем на эту тему – и перед этой игрой, и в начале сезона, и с тренером. Возможно, уже нужно ее немного отпустить, ведь было тяжело психологически. Мы все понимаем, в какой мы сейчас ситуации, даже без разговоров. Все выходят сражаться за динамовскую эмблему. Трудно, но это футбол, в который мы пришли, потому что любим эту игру.

– Ванат забивает уже не в первой игре, когда выходит в стартовом составе. Как его уверенность помогает команде?

– Мы очень рады за него и верим в него. Это молодой форвард, у которого большое будущее. Ванат это доказывает на футбольном поле, - сказал Кабаев.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
fcdynamo.com

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