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Кабаев: Все игроки Динамо – взрослые люди и понимают ситуацию
Хавбек "бело-синих" считает, кто команде по силам выйти из кризиса
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал победный матч с криворожским "Кривбассом" (3:1) в рамках 10-го тура УПЛ.
– Насколько важно в психологическом плане после неудачи с "АЕКом" победить в чемпионате?
– Выигрывать всегда важно, чтобы сохранять дух победителя. Мы - "Динамо" Киев, и нам нужно не считаться с другими, а смотреть на свою игру и в каждом матче добывать три очка.
После неудач для нас было очень важно забить больше одного гола, выиграть и заработать эти три балла.
– Какая атмосфера в команде, ведь "Динамо" получает много критики?
– Все игроки – взрослые люди и понимают ситуацию, которая сложилась вокруг нашей команды. Хотелось бы выйти из нее с гордо поднятой головой. Уверен, что мы можем это сделать. У каждой команды бывает чёрная полоса. Ситуация неприятная, но благодарим наших болельщиков, которые верят в нас. Будем делать все для того, чтобы поскорее началась белая полоса.
– Был ли разговор в коллективе, чтобы завести команду и переломить ситуацию?
– В коллективе мы очень много разговариваем на эту тему – и перед этой игрой, и в начале сезона, и с тренером. Возможно, уже нужно ее немного отпустить, ведь было тяжело психологически. Мы все понимаем, в какой мы сейчас ситуации, даже без разговоров. Все выходят сражаться за динамовскую эмблему. Трудно, но это футбол, в который мы пришли, потому что любим эту игру.
– Ванат забивает уже не в первой игре, когда выходит в стартовом составе. Как его уверенность помогает команде?
– Мы очень рады за него и верим в него. Это молодой форвард, у которого большое будущее. Ванат это доказывает на футбольном поле, - сказал Кабаев.
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