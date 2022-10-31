Полузащитник Зари: Чувствуем себя увереннее - у нас третья игра на ноль

Полузащитник "Зари" Арсений Батагов в комментарии клубной пресс-службе рассказал о победе над "Металлистом 1925" (3:0).

"Первые минуты были очень напряженными. У соперника было несколько моментов, но мы смогли переломить ход игры, забив еще в первом тайме. После этого игра стала даваться намного легче.

"Металлист 1925" хорошо играет в пас, у них хороший процент владения мячом. Против таких команд всегда интересно играть, ведь мы тоже пытаемся играть в комбинационный футбол, как и они.

Очень важно для уверенности, когда команда играет на ноль. После первых игр много пропускали, сейчас третья игра на ноль. Команда сейчас чувствует себя увереннее.

График матчей? Лучше, когда команда чаще играет, ведь ты всегда в тонусе. Не теряешь кондиций, всегда уверен в себе и знаешь, как играть", - сказал Батагов.